Apple’dan oyun konsolu geliyor! Ünlü markayı tahtından indirmek istiyor

iDrop News'in haberine göre Apple, Switch ve PlayStation 5'in bir kombinasyonu olan hibrit bir el konsolu üzerinde çalışıyor. Muhtemelen bu cihaz Apple'ın AR/VR gözlüğüyle çalışacak.
Kaynak, Apple'ın konsol için birkaç oyun geliştirmeye başladığını ve büyük oyun stüdyolarının da destek vereceğini belirtiyor. Breath of the Wild ve Mario Odyssey'e alternatif oyunların neredeyse oynanmaya hazır olduğu iddia edildi.
Nintendo Switch çıktığından bu yana iyi bir satış başarısı gösterdi ve tüketicilerden ilgi gördü. Kaynak, Apple'ın bir süreden beridir Switch'i ve el konsolu pazarını gözlemlediğini ileri sürdü. Apple'a yakın olan ama ismini vermeyen başka bir kaynak, Covid-19 pandemisinin Apple'ın el konsolu planlarını bozduğunu, ancak şirketin birkaç farklı prototip üstünde çalışmalara devam ettiğini iddia etti.