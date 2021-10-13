Apple’dan oyun konsolu geliyor! Ünlü markayı tahtından indirmek istiyor

Nintendo Switch çıktığından bu yana iyi bir satış başarısı gösterdi ve tüketicilerden ilgi gördü. Kaynak, Apple'ın bir süreden beridir Switch'i ve el konsolu pazarını gözlemlediğini ileri sürdü. Apple'a yakın olan ama ismini vermeyen başka bir kaynak, Covid-19 pandemisinin Apple'ın el konsolu planlarını bozduğunu, ancak şirketin birkaç farklı prototip üstünde çalışmalara devam ettiğini iddia etti.