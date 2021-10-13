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Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:41 Son Güncelleme: 13.10.2021 13:03

Apple'dan oyun konsolu geliyor! Ünlü markayı tahtından indirmek istiyor

Apple’dan oyun konsolu geliyor! Ünlü markayı tahtından indirmek istiyor

Apple'ın daha önce piyasaya bir oyun konsolu çıkardığını biliyor musunuz? Teknoloji devi, 1996'da Apple Pippin isimli bir konsol çıkarmış, ancak istediği başarıyı yakalayamamıştı. Konsolun üretimi 1 sene sonra durmuştu. Şimdi Apple'ın el konsolu çıkarmak istediği ve Nintendo Switch'e rakip olmayı planladığı iddia edildi. İşte detaylar...

iDrop News'in haberine göre Apple, Switch ve PlayStation 5'in bir kombinasyonu olan hibrit bir el konsolu üzerinde çalışıyor. Muhtemelen bu cihaz Apple'ın AR/VR gözlüğüyle çalışacak.

Kaynak, Apple'ın konsol için birkaç oyun geliştirmeye başladığını ve büyük oyun stüdyolarının da destek vereceğini belirtiyor. Breath of the Wild ve Mario Odyssey'e alternatif oyunların neredeyse oynanmaya hazır olduğu iddia edildi.

Nintendo Switch çıktığından bu yana iyi bir satış başarısı gösterdi ve tüketicilerden ilgi gördü. Kaynak, Apple'ın bir süreden beridir Switch'i ve el konsolu pazarını gözlemlediğini ileri sürdü. Apple'a yakın olan ama ismini vermeyen başka bir kaynak, Covid-19 pandemisinin Apple'ın el konsolu planlarını bozduğunu, ancak şirketin birkaç farklı prototip üstünde çalışmalara devam ettiğini iddia etti.

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Apple'dan oyun konsolu geliyor! Ünlü markayı tahtından indirmek istiyor
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