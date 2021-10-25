NASA Şubat 2022’de Ay’a insansız uçuşu planlıyor

Açıklamada, Artemis 1'in, uzay araştırmaları için bir "temel" oluşturacağı ve Artemis 2'deki mürettebatlı ilk uçuş öncesi, insan varlığının Ay ve ötesine genişletilmesine yönelik "kararlılığın ve yeteneğin" göstergesi olacağı ifade edildi.

Misyon kapsamında NASA, ara yüz ve iletişim sistemleri de dahil olmak üzere, şubat ayına kadar bir dizi test gerçekleştireceğini duyurdu.