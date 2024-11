MSI Laptoplar Bilgisayarda Yapay Zeka Çağına Öncülük Ediyor

Üretkenliği geliştirme Yapay Zeka (AI) kullanımına olan yönelim bu yıl da artmaya devam ediyor. Kişisel bilgisayarlar dönemi büyük bir değişime tanık oluyor ve teknolojide yeni bir çağın başlangıcını müjdeliyor. YZ evrimleşerek basit arama sonuçlarından dijital tasarıma ve oyuna kadar günlük hayatımızın bir parçası haline geldi.

Laptopunuzun yalnızca bir makine değil, ihtiyaçlarınızı tahmin ederek iş akışınızı düzenleyen, hatta yaratıcılığınızı ortaya çıkaran bir iş ortağı haline geldiğini hayal edin. YZ destekli laptoplar (AI Laptoplar) artık dünya çapında daha fazla kullanıcı için ulaşılabilir hale geldi ve 2024 de bu cihazların altın yılı oldu.

Güçte değişim: Ağın en ucunda YZ işlemleri

MSI Global İş ve Pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı Derek Chen, "YZ hizmet ve uygulamalarının artması özellikle heyecan verici, zira tamamen bulut tabanlı modelden "bulut artı istemci" yaklaşımına dönüşmekte" yorumunu yaparken gülümsüyor. Kısacası işlem gücü artık yalnızca devasa verimerkezlerinin tekelinde değil; hızla ağın en ucuna, yani şu durumda laptopunuza kadar ulaşmakta. Buna "Edge AI" adı veriliyor.

Edge AI işlemleri 3 temel avantaja sahip. Öncelikle yüz algılama gibi gerçek zamanlı görevlerde buluta başvurma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için işleme süresini hızlandırıyor ve hassas verileri buluta göndermek yerine cihazınızda tuttuğu için güvenliği de arttırıyor. Kullanıcılar yalnıca daha hızlı performans değil, aynı zamanda daha geniş kullanım süresine de sahip oluyorlar. Ayrıca YZ için adanmış işlemcileri ile AI Laptoplar güç tüketimini de önemli ölçüde azaltarak daha uzun batarya süresi sunuyorlar.

Yapay Zekaya İleri Görüşlü Bir Yaklaşım: MSI, kişisel işlemlerde YZ gücünü kullanıyor

MSI laptoplar YZ destekli yardımcınız olmak için mükemmel birer aday! Laptop tasarımı ve üretiminde 20 yılı aşkın deneyim ile MSI yenilikçilik konusunda zengin bir tarihe sahip. YZ çağında performans, kalite ve yenilikçi yaklaşımlar her zamankinden daha fazla önem kazandı ve MSI bu gelişmelerin öncüsü olmayı sürdürüyor.

Geleceği öngören MSI, 2018 yılından bu yana YZ konusundaki ArGe çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılında bu büyük teknolojik devrimin gelişini "Teknolojik Tekillik" konsepti ile müjdelemiş oldu. 2023 yılında ise bu vizyonunu ilk YZ destekli laptoplarla gerçekleştirdi ve bilgisayar dünyasının yeni çağını müjdelemiş oldu. 2024 yılına gelindiğinde MSI, AI PC pazarında büyük bir sıçrama ile gelecek nesil AI Laptoplarını sunarak sektörde yeni bir standardı belirlemiş oldu.

MSI, "Teknolojik Tekillik" konseptini 2022 yılında ortaya atarak yaklaşan teknolojik devrimi müjdeledi.

"MSI, YZ araştırmalarına yatırım yapmaya, bu konseptin yaygın olarak tanınmasından çok daha önce başladı" diyor Derek Chen: "İlk vizyonumuz basitti: kullanıcılara laptoplarının performansını zahmetsizce optimize etme olanağı sunmak ve karmaşık ayarlar yapma ihtiyacını ortadan kaldırmak… MSI, YZ destekli akıllı uygulamalar geliştirmeyi yıllar boyunca sürdürerek oyunculardan tasarımcılara, profesyonellere kadar her alandan kullanıcının ihtiyacına cevap vermeyi amaçladı. YZ teknolojimiz kullanıcı deneyimini oyundan toplantıya, online eğlenceye kadar birçok senaryoda otomatik olarak ayarlayabiliyor. NVIDIA gibi iş ortaklarımızla en yeni teknolojilerin avantajlarını yıllarca biriken deneyimin üzerine inşa ettik. Bu kararlılık YZ destekli geliştirme konusunda büyük bir adım atmamızı sağladı."

MSI, yapay zeka ArGe'lerine 2018 yılında başladı ve kullanıcı performansını en yüksek seviyeye ulaştıracak bir dizi akıllı ve YZ destekli uygulama geliştirdi.

Bunca yazılım seçeneği ve ayarlar varken, kullanıcıların bunları nasıl kullanacaklarından emin olmamaları, hatta bunların varlığından habersiz olmaları son derece anlaşılır bir durum. MSI, bu durumu en son yapay zeka teknolojisini kullanarak çözüyor ve süreci basitleştiriyor, sistemin performansı otomatik olarak ayarlayıp optimize etmesine olanak tanıyor. İşte "MSI AI Engine" yazılımının sihirli gücü de burada yatıyor! Bu akıllı sistem, arka planda sorunsuz bir şekilde çalışır ve yapay zeka ile kullanım alışkanlıklarınızı ve mevcut ihtiyaçlarınızı öğrenir; performans, ses, görseller ve hatta klavye ve cihaz arka aydınlatması gibi ayarlarda akıllı değişiklikler yapar.

Mesela bir video görüşme başlattığınızda, MSI AI Engine " MSI AI Noise Cancellation Pro" ile otomatik olarak video ve ses kalitenizi iyileştirmek için gürültü engelleme özelliğini kullanır. Düşük ışıkta kamera görüntüsünü geliştirir, her iki katılımcı için de arkaplan gürültüsünü giderir ve konuşmacının sesinin net bir şekilde iletilmesini sağlar. "MSI AI Engine" ile her şey arka planda sorunsuz bir şekilde çalışır; çeşitli yazılım ve donanım ayarları bir arada yapılır ve böylece dizüstü bilgisayarınız optimal performansını sürdürür. Hiçbir özelliği ayarlamak veya teknik bilgiye sahip olmak konusunda endişelenmenize gerek olmadan yapay zeka sizin için her şeyi halleder. Bu YZ uygulamaları ile ilgili daha fazla bilgi için: https://msi.gm/ai_pc

Dahili YZ: Yaratıcılık için bir kıvılcım yeter

"MSI AI Engine" ve "MSI AI Noise Cancelling Pro" yazılımlarına ek olarak MSI, daha yaratıcı olmanıza yardımcı olmak için birkaç yapay zeka aracı da geliştirdi.

Bir projede takılıp kaldıysanız veya bir rapor için doğru görseli bulamıyorsanız, "MSI AI Artist" size yardımcı olur. Bu çevrimdışı yapay zeka aracı, kolayca hızlı bir şekilde görüntü üretmenize olanak tanır. "MSI AI Artist," özellikle yaratıcı zihinler için geliştirilmiştir. Metinden görüntüler oluşturabilir veya mevcut bir görüntü sağlayarak benzer tarzda sanat eserleri üretmesi için yapay zekayı kullanabilirsiniz. Etkileyici JPG dosyaları ve hatta katmanlı Photoshop dosyaları oluştururarak çalışmalarınızı daha düzenli hale getirebilirsiniz. Yeni fikirler üretmek veya fikrinizi en iyi şekilde temsil edecek illüstrasyonu bulmak için idealdir.

MSI ayrıca "MSI AI Artist" yazılımının yakında doğal dil kullanarak sistemi kontrol etmenize yardımcı olacağını da açıkladı. Farklı programlar ve ayarlar arasında arama yapmak yerine, basit, konuşma tarzında komutlar kullanabileceksiniz. Örneğin, "Pil ömrünü uzat" dediğinizde, yapay zeka otomatik olarak ayarları en iyi pil performansını sağlamak için değiştirecek.

Yeni "MSI AI Artist" ile yakında konuşma dili kullanarak komut ve ayarları kolayca yapabileceksiniz.

Büyük miktarda belge veya veriyi okumanız ve analiz etmeniz gerektiğinde, "MSI AI Chat" kullanabilirsiniz. Bu araç, içeriği hızla analiz ederek bilgileri özetler ve sorularınızı yanıtlar. Çalışmanızı hızlandırmak için harika bir araçtır. Her şey dizüstü bilgisayarınızda çevrimdışı çalıştığı için gizlilikten ödün vermenize veya önemli bilgilerin sızması konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

İdeal YZ Ortağınızı Seçin: MSI laptoplar geniş seçeneklerle geliyor.

Yapay zekaya yaptığı erken yatırımların da ötesinde MSI'ın laptopları zaten yıllardır üstün yenilikçilik, kalite ve ArGe yetenekleri ile biliniyor. Bunun sonucu olarak Intel, AMD ve NVIDIA gibi sektör öncüleri son gelişmelerini sunmak için MSI laptoplarına güveniyorlar. Bu teknoloji devleri en yeni teknolojiye sahip AI laptopların üretiminde MSI'a güvenmekle kalmıyor, aynı zamanda MSI'a bu laptopları diğer markalardan aylar önce piyasaya sunma ayrıcalığı da tanıyorlar. Bu da MSI laptopları gelecek nesil YZ yetenekleri sergilemek için ideal bir platform haline getiriyor.

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan IFA'da MSI bu yıl yeni YZ çağı için özel olarak tasarlanmış sekiz yeni AI laptop tanıttı. Bu laptoplar, Microsoft'un Copilot+ PC standartlarını karşılıyor; ayrıca yapay zeka hesaplamalarını artırmak için özellikle 40 NPU TOPS üzerinde YZ işleme gücüne sahip Intel Lunar Lake ve AMD Strix Point işlemciler ile donatıldılar. Bu donanım bir iş gününün tamamını geçirebileceğiniz kapasitede bir pil süresine sahip ve gelişmiş bir YZ deneyimini garanti ediyor. MSI laptoplar ile çeşitli yapay zeka uygulamalarını kullanabileceksiniz. Yüzlerce YZ servisi bu işlemciler için şimdiden optimize edilmiş durumda ve bu sayı hızla artıyor; bu sayede sisteminizin performansı ve kaynaklarından gelecekte de en iyi şekilde yararlanabileceksiniz.

MSI, Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan IFA'da bir dizi AI laptop tanıttı.

MSI Prestige 13 AI+ Evo, yalnızca 990gr ağırlığına rağmen Microsoft'un Copilot+ PC standartlarına uyum sağlıyor ve YZ temelli görevler için en teknolojik tercih haline geliyor.

En yüksek performansı talep eden kullanıcılar için MSI, en yeni YZ işlemcilerini NVIDIA GeForce RTX ekran kartlarıyla birleştiriyor ve Tensor Core hızlandırmasıyla devasa YZ görevlerini inanılmaz hesaplama gücüyle yönetiyor. Bu güçlü birliktelik oyunlardan tasarım yazılımlarına kadar kadar her şeyi daha da iyi hale getiriyor.

Yapay zeka oyun grafiklerini ve akıcılığını büyük ölçüde iyileştirerek çarpıcı görseller ve daha iyi bir oyun deneyimi sunabilir. Bu seviyede bir performans YZ geliştiricileri için geniş dil modellerinin (LLM) eğitim ve uygulamasını mümkün kılarak eşsiz metin tabanlı YZ asistanlar oluşturabilir. Tasarımcılar için yapay zeka, favori yazılımlarına daha önce hayal bile edilmemiş kolaylıklar sunar, örneğin, arkaplanları zahmetsizce temizlemek ya da videolarda nesneleri değiştirmek gibi. Bu da tasrım sürecini kolaylaştırarak zaman kazandırır. Yapay zeka görevlerinin doğrudan laptop üzerinde gerçekleştirilmesi, daha hızlı performans elde etmenizi ve verilerinizin gizli kalmasını sağlar. MSI laptoplardaki bu güçlü kombinasyon oyuncular, tasarımcılar ve yüksek performanslı bilgi işleme gücü arayan herkes için en iyi YZ deneyimini sunuyor.

MSI, farklı ihtiyaçlara uygun çeşitli seçenekler sunuyor: eSpor oyuncuları ve YZ geliştiricileri için Gaming laptoplar, video düzenleme, grafik tasarım ve 3D render için İçerik Tasarım serisi; yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyoneller için ise İş ve Üretkenlik serisi laptoplar. MSI'ın yapay zeka destekli laptoplarını incelemek için isimlerinde "AI" ibaresi bulunan modellere bakabilirsiniz. MSI'ın AI laptop serisi geniş bir kullanım alanını kapsıyor, bu yüzden ihtiyaçlarınıza en uygun modeli rahatça bulabilirsiniz.

Başarmaya Kararlı: MSI Summit 13 AI+ Evo

MSI Summit 13 AI+ Evo A2VM, iş dünyasına yenilikçi teknolojiler sunan modern bir dizüstü bilgisayardır. Intel® Core™ Ultra 7 işlemcisi, yüksek performanslı yapay zeka (AI) özellikleriyle öne çıkar. AI destekli işleme yetenekleri, zorlu görevlerin hızlı ve verimli şekilde tamamlanmasını sağlarken, çoklu görev yönetimini optimize eder. Yapay zeka ayrıca enerji tüketimini düzenleyerek pil ömrünü artırır ve yoğun işlem süreçlerinde akıllı kaynak yönetimi sunar.

Cihaz, 13 inçlik 16:10 dokunmatik ekranıyla geniş bir görüntüleme alanı sağlar. Yalnızca 1,4 kg ağırlığıyla son derece taşınabilir olan cihaz, hem mobil hem de sabit çalışma ortamlarına mükemmel uyum sağlar. Uzun pil ömrü, iş seyahatleri ve yoğun çalışma günlerinde kesintisiz kullanım sunar. Dokunmatik desteği ve MSI Pen 2 uyumluluğu yaratıcı projeler için doğal bir çizim ve not alma deneyimi sağlarken, Wi-Fi 7 teknolojisi hızlı ve güvenilir bağlantı sunar.

Yapay zeka, modern çalışma deneyimini daha da ileri taşır. İşlemci, adaptif öğrenme özellikleriyle kullanım alışkanlıklarınızı analiz ederek cihazın performansını optimize eder. Video konferanslarda AI destekli gürültü engelleme gibi özellikler iş akışlarını daha verimli ve profesyonel hale getirir. Hem taşınabilirlik hem de performans açısından üst düzey bir seçenek sunan MSI Summit 13 AI+, iş dünyasında öne çıkmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ürün hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

MSI Stealth 16 AI Studio, NVIDIA RTX grafikleri ile gelir.

MSI laptoplar uç noktada YZ işleme gücü ile YZ geliştiricileri için idealdir.

YZ destekli yardımcınız şimdiden hazır

Bilgisayarların geleceği akıllı sistemlere evriliyor. YZ işlemlerini bilgisayarınızda gerçekleştiren Edge AI ile birlikte işlem gücü size daha da yakın hale geliyor. Gelişen teknolojinin ön saflarında yer alan MSI laptoplar, bu heyecan verici yeni yapay zeka çağında size güç vermeye hazır.

Bir sonraki laptop serüveniniz sizi bekliyor. Bugün bir AI laptop aldığınızda önümüzdeki birkaç yıl boyunca kullanılacak yapay zeka destekli teknolojiye hazır olacaksınız. Verimliliğinizi artıran, hayatınızı zenginleştiren ve yaratıcılığınızı ateşleyen bir laptop arıyorsanız, MSI kesinlikle en iyi seçiminiz olacak.

MSI AI Laptoplar ile ilgili daha fazla bilgi için: https://msi.gm/ai_pc

MSI'nın en yeni AI laptopları sizi önümüzdeki birkaç yıl boyunca YZ destekli teknolojiye hazır hale getirecek.

Microsoft Copilot+ PC standartlarına uygun MSI Laptoplar

Intel Lunar Lake tabanlı modeller

Prestige 13 AI+ Evo

Prestige 14 AI+ Evo

Prestige 16 AI+ Evo

Summit 13 AI+ Evo

AMD Strix Point tabanlı modeller