Tüpten sızan gaz patladı, 1yaralı

Olay ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazına kalkan Ali Sil, sobayı yakmak istediği sırada evde patlama meydana geldi. Patlamada Ali Sil'in eşi Ümmühan Sil vücudunun yerlerinde meydana gelen yanıklar nedeniyle yaralandı. Patlamayı duyan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ümmihan Sil'e yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş çapta inceleme başlatıldı. Yaşanan patlamanın tüpten sızan gaz nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

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