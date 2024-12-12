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BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK 2024 FİKSTÜR: Bugün hangi maçlar var, Avrupa Ligi'nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 12 Aralık Perşembe günü oynanacak tüm futbol, basketbol, voleybol karşılaşmaları için takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında bugün temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip İsveç deplasmanında Malmö ile kritik mücadeleye çıkarken siyah-beyazlı ekip ise Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Peki; bugün hangi maçlar var, hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? İşte, günün maçları (fikstür)…

Giriş Tarihi: 12.12.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:41
BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK 2024 FİKSTÜR: Bugün hangi maçlar var, Avrupa Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün sporseverler için heyecan dolu bir gün olacak. UEFA Avrupa Ligi kapsamında, temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş sahaya çıkıyor. Taraftarlar ekran başında temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş'ı desteklemeye hazırlanırken bugünkü maçlar Exxen, TRT Spor, BeIN Sports,TV8.5, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte; 12 Aralık 2024 Svrupa Ligi maç fikstürü ve bugünkü maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK 2024 FİKSTÜR: Bugün hangi maçlar var, Avrupa Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK 2024

Turnuva

Maç

Saat

UEFA Avrupa Ligi

AS Roma
SC Braga

20:45

UEFA Avrupa Ligi

FC Viktoria Plzen
Manchester United FC

20:45

UEFA Avrupa Ligi

Malmo FF
Galatasaray

20:45

UEFA Avrupa Ligi

Olympiacos Piraeus
FC Twente Enschede

20:45

UEFA Avrupa Ligi

Paok Thessaloniki
Ferencvarosi Budapest

20:45

UEFA Avrupa Ligi

PFC Ludogorets 1945 Razgrad
AZ Alkmaar

20:45

UEFA Avrupa Ligi

Union Saint-Gilloise
OGC Nice

20:45

UEFA Avrupa Ligi

Hoffenheim
Fotbal Club FCSB

20:45

UEFA Avrupa Ligi

Ajax Amsterdam
Lazio Rome

23:00

UEFA Avrupa Ligi

FC Porto
FC Midtjylland

23:00

UEFA Avrupa Ligi

Bodoe/Glimt
Beşiktaş

23:00

UEFA Avrupa Ligi

IF Elfsborg
Karabağ FK

23:00

UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Tel Aviv FC
FK Rigas Futbola Skola

23:00

UEFA Avrupa Ligi

Olympique Lyon
Eintracht Frankfurt

23:00

UEFA Avrupa Ligi

Glasgow Rangers
Tottenham

23:00

UEFA Avrupa Ligi

Real Sociedad San Sebastian
FC Dynamo Kyiv

23:00

UEFA Avrupa Ligi

SK Slavia Prag
RSC Anderlecht

23:00
BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK 2024 FİKSTÜR: Bugün hangi maçlar var, Avrupa Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16:00 Vikingur R. - Djurgarden

18:30 FC Astana - Chelsea (TRT Spor)

20:45 Petrocub - Real Betis

20:45 Başakşehir FK - Heidenheim (TRT Spor)

20:45 Dinamo Minsk - Larne FC

20:45 Fiorentina - LASK Linz (TRT Tabii Spor 4)

20:45 Legia Varşova - Lugano

20:45 Kopenhag - Hearts

20:45 HJK Helsinki - Molde

20:45 Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge

20:45 Noah - APOEL Nicosia

23:00 St. Gallen - Vitoria Guimaraes

23:00 Pafos FC - Celje

23:00 Omonia Nicosia - Rapid Wien

23:00 Mlada Boleslav - Jagiellonia Bialystok

23:00 The New Saints - Panathinaikos

23:00 Gent - Backa Topola

23:00 Shamrock Rovers - Borac Banja Luka

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK 2024 FİKSTÜR: Bugün hangi maçlar var, Avrupa Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.

TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

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