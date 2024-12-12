BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK 2024 FİKSTÜR: Bugün hangi maçlar var, Avrupa Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün sporseverler için heyecan dolu bir gün olacak. UEFA Avrupa Ligi kapsamında, temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş sahaya çıkıyor. Taraftarlar ekran başında temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş'ı desteklemeye hazırlanırken bugünkü maçlar Exxen, TRT Spor, BeIN Sports,TV8.5, A Spor gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte; 12 Aralık 2024 Svrupa Ligi maç fikstürü ve bugünkü maçlar...