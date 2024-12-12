BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK 2024 FİKSTÜR: Bugün hangi maçlar var, Avrupa Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 12 Aralık Perşembe günü oynanacak tüm futbol, basketbol, voleybol karşılaşmaları için takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında bugün temsilcilerimiz Galatasaray ve Beşiktaş sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip İsveç deplasmanında Malmö ile kritik mücadeleye çıkarken siyah-beyazlı ekip ise Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Peki; bugün hangi maçlar var, hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? İşte, günün maçları (fikstür)…
BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK 2024
|
Turnuva
|
Maç
|
Saat
|
AS Roma
|
20:45
|
UEFA Avrupa Ligi
|
FC Viktoria Plzen
|
20:45
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Malmo FF
|
20:45
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Olympiacos Piraeus
|
20:45
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Paok Thessaloniki
|
20:45
|
UEFA Avrupa Ligi
|
PFC Ludogorets 1945 Razgrad
|
20:45
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Union Saint-Gilloise
|
20:45
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Hoffenheim
|
20:45
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Ajax Amsterdam
|
23:00
|
UEFA Avrupa Ligi
|
FC Porto
|
23:00
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Bodoe/Glimt
|
23:00
|
UEFA Avrupa Ligi
|
IF Elfsborg
|
23:00
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Maccabi Tel Aviv FC
|
23:00
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Olympique Lyon
|
23:00
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Glasgow Rangers
|
23:00
|
UEFA Avrupa Ligi
|
Real Sociedad San Sebastian
|
23:00
|
UEFA Avrupa Ligi
|
SK Slavia Prag
|
23:00