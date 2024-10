S SPORT PLUS ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulamasını App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

TV'YE S SPORT PLUS NASIL YÜKLENİR?

S Sport Plus uygulamasını Smart TV'nizde kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin; 1.Televizyonunuzun uygulama mağazasını açın. 2. Arama kısmına S Sport Plus yazın ve gelen sonuçlar arasından S Sport Plus'ı seçin. 3. S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğünüzde "Yükle" butonuna basın.