Portakal kokulu karnaval

Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ilk kez 2013 yılında gerçekleşti..Ben ise 2015'ten beri gidiyorum ve her yıl nisan ayının ilk hafta sonu soluğu Adana'da alıyorum. Portakal çiçeği soluyor, kebap yiyip sokaklarda on binlerce insanla coşuyorum.Bu yıl ki Adana Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım başladı. Ben çoktan uçak biletlerimi aldım, otel rezervasyonumu yaptırdım.On binlerce insan geliyor nisanın ilk hafta sonunda gerçekleşen bu eğlenceli, bol aktiviteli ve neşe dolu karnavala. O yüzden elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Adana'daki otellerde yer bulamazsanız da Mersin'dekilere göz atabilirsiniz.Bu yıl altıncısı düzenlenen karnaval 6-8 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.Ne yalan söyleyeyim Dubai seyahatimi iptal ettim Adana'da olmak için.Bildiğiniz müptelası oldum ben bu karnavalın. Neden mi? Kısaca bir özet geçeyim...Öncelikle nisanda Adana'da hava harika. 25 derece civarlarında. Ne üşütüyor, ne terletiyor. Akşamları ince bir hırka almak yetiyor.Havalimanına iner inmez şenlik havası başlıyor. Kapıdan dışarı adım atınca davullar, zurnalar, kafasında portakal çiçeğinden taçlar takmış kadınlar sizi karşılıyor.Sadece havalimanı olsa... Tüm şehir cıvıl cıvıl oluyor. Ziyapaşa Bulvarı 'ndaki kafeler ağzına kadar dolu oluyor. Hemen hızlıca otele gidip valizleri bırakıp kendinizi sokağa atmak istiyorsunuz.Bu eğlenceden mahrum kalmak olmaz.İster bir kafeye, ister bir kebapçıya oturun. Sokakta bir anda çalgıcılar beliriyor. Bu kez başlıyor mu göbek havası... Sadece lokantadaki müşteriler de değil, sokaktan geçenler, çevre apartmandaki dairelerin balkonlarından seyredenler...Kadınlar kafalarında çiçek taçlarıyla oynamaya başlıyor.Çiçekten taç takmayan kadın kalmıyor karnaval zamanı. Rengarenk, model model o kadar güzeller ki...Her köşe başında satılıyor bu taçlardan. Erkekler biraz serzenişte bulunuyor, onlar da çiçekten aksesuvar istiyor. Haksız da sayılmazlar.Bence portakal çiçeğinden kravat iğneleri, kol düğmeleri ya da desenli mendiller de yapsınlar.Cumartesi günü kortej zamanı. Yediden 70'e tüm Adanalılar ile birlikte karnaval için kente gelen binlerce yerli ve yabancı konuk birbirinden ilginç ve rengarenk kostümlerini giyiyor ve Adana sokaklarında dostluk mesajı vererek yürümeye başlıyor.Bu arada karnavalın düzenlendiği günlerde şehrin tüm cadde ve sokakları birer gösteri alanına dönüyor. Bir yerde dans, diğer tarafta üniversiteli müzik gruplarının gösterileri, halk oyunları, spor müsabakaları... Her köşe başında bir başka aktivite çıkıyor karşınıza.Bu yılki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri arasında en ilginci ise Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için yapılacak deneme olacak.Yaz aylarının vazgeçilmez şarkısıdır Akdeniz Akşamları . Küçükken tatile gittiğimizde arkadaşlarla ateş başında toplanır ve gitar eşliğinde bu şarkıyı çalar söylerdik. Adana'da ise gitar çalmayı bilen herkes aynı anda Akdeniz Akşamları şarkısını çalacak.7 bin kişinin katılması ve rekor kırılması bekleniyor. Ben gitar çalmayı unuttum lakin siz biliyorsanız karnaval kapsamındaki bu rekor denemesine katılabilirsiniz."Portakal ağaçları her yıl nisan ayında çiçek açar ve o çiçeklerin anlatılamaz kokusu en güzel anılarımın arasında yer alır. Beni tanıyanlar Nisan'da Adana ve portakal çiçeği sevdamı çok iyi bilirler. Bu büyüleyici koku nedeniyle her sene Nisan ayında Adana'ya kesinlikle gider ve portakal çiçekleri dökülüp meyveye dönüşürken ben, bir sene sonrasının planlarını yapmaya başlarım. İstedim ki; bu güzelliği ve mutluluğu diğer insanlar ile de paylaşayım. Başta Adana halkı olmak üzere pek çok insan bu kokunun tadını çıkarsın ve her yıl Nisan'da Adana'da bir araya gelip o anları birlikte yaşasınlar. Bence Adana'da mutlaka bir portakal çiçeği etkinliği düzenlenmeliydi. Ama öyle bildiğimiz anlamda klasik bir festival olmamalıydı bu. Bir sokak karnavalı olmalıydı mesela. Karnaval boyunca Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmeliydi Adana'ya... Sanatçılar en beğenilen eserlerini sergilemeli, ressamlar tuvallerini sokaklara kurmalı, yazarlar kitaplarını caddelerde imzalamalı, tiyatrolar sokağa taşınmalı gibi...Bu yalnızca Adana'nın değil Türkiye'nin karnavalıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin eşini dostunu davet etmesi ve gelirken oradan gelecek kişilerin de bir sonraki sene yeni ilave misafirler davet ederek daha çok kişinin gelmesini sağlaması lazım. Karnaval boyunca hoşgörüyü elden bırakmamayı unutmamamız lazım. Karnaval boyunca kentimizde siyasetsiz gün ilan ediyoruz. Burada siyasi düşünceyi bir kenara bırakarak ortak paydada iyi vakit geçirmek hedeflenmeli. Hep söylüyorum birlikte eğlenmeyi başarabildiğimiz sürece çok daha medeni olacağız. Aynı müzikle tempo tutacağız, aynı müzikle halay çekip türkü söyleyeceğiz."Adana'ya kadar gelmişken lezzeti dünyaca ünlü Adana kebabını mutlaka tadın. Kebabın yanında buz gibi şalgamı da içmeyi unutmayın. Lezzetli bir kebab yemek istiyorsanız Onur Kebabı tercih edebilirsiniz. Sheraton Oteli'nin içinde açtığı yeni şubelerinin dekorasyonu da çok şık. Adana suşiyi tatmayı da unutmayın. Suşi sadece kesim şeklinden dolayı deniyor. Yoksa beyti tarzı ve yoğurtla servis edilen bir kebap bu.Bici bici, şırdan, aşlama, ciğer, sıkma, kazan simidi gibi eşsiz yerel lezzetlerin tadına varın.Tepebağ evleri, Taşköprü, Ulucami, Büyüksaat, Ramazanoğlu Konağı, Yağcami gibi eserlerin bulunduğu tarihi kent merkezini mutlaka ziyaret edin.Tarihi kent merkezinde şalvar, mintan, kasket gibi yerel kıyafetler ve Adana hediyelikleri satın alabilirsiniz.Olgunlaşma Enstitüsü Müzesi'ni ziyaret edip, muhteşem Türk El Sanatları koleksiyonunu görmek için vakit ayırın.Şinasi Efendi Sokağı, Ziyapaşa Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı civarındaki restoranların ve eğlence yerlerinin keyfini çıkarın. Karnaval boyunca bu adreslerde eğlence ve müzik eksik olmuyor.Önyargınızı kırın ve mutlaka geceyi şırdanın tadına bakıp sonlandırın. Merkez Park 'ta, Seyhan nehri kıyısında yürüyüş yapın ve mavi ile yeşilin ahengini seyredin. Yürümekten sıkıldınız mı, atlayın gondola nehirde tur atın.Sercanlar Ocakbaşı ve Balık restoranı hem manzarası hem lezzetli yemekleriyle buranın en şık mekanlarından. Hem kebaba ara vermek isteyenler çıkarsa masada kimseyi kırmamış olursunuz. Lakin kebapları da balıkları da on numara.Adana'ya özgü Türk kahvesini deneyin. İçimi sert, tadı benzersiz. Gar kahvesini içen birine diğer kahveler ekşi gelmeye başlıyor. Adana'ya gidildiğinde yapılmadan dönülmeyecek şeylerden biri daha.Meyan kökü şerbetine aşlama adı veriliyor. Özellikle serinlemek için ideal bir içeçek. Sırtlarında ibrikler ile dolaşan seyyar satıcılara Adana'nın her yerinde rastlayabilirsiniz.5 Nisan herşembe günü gün boyu kültür, sanat, spor etkinlikleri, Adana Felsefe Festivali gerçekleşecek. 6 Nisan'da karavan, Vosvos, motosiklet ve bisiklet kampları kurulacak. Ödüllü satranç turnuvası ve moda tasarım yarışması var. 7 Nisan cumartesi kortej açılış töreni var. Pazar günü ise en yoğun gün. Ödüllü portakal lezzetleri yarışması, at yarışı gibi etkinlikler gerçekleşecek.Çukurova Bölgesi'nde üç yıl önce Engin Elçi ve Murat Hakgözi tarafından açılan Next Republic şehrin en popüler mekanı. 600 metrekarelik mekanın enfes bir göl manzarası var. Menüde dünya mutfağından lezzetler sunuluyor. Elbette Adana kebabı da var ma ama modern ve farklı yorumlanmış hali. Limonlu levrek, Adana lokması gibi seçenekler de var. Next Republic aynı zamanda eğlencenin de en önemli adresi. İlerleyen saatlerde canlı müzik ya da Dj peformansı gerçekleşiyor. Caz, funky ve house müzik çalıyor.En merak ettiğim konuydu Adana'nın meşhur Kazancılar'ı. Yüzlerce kişinin aynı anda yemek yediği bir mekan burası. Masalarda kadınlar çoğunlukta oluyor. Karnaval zamanı herkesin başında taçlar, atmosfer çok hoş... Çatal servisi yok burada. Yine çalgıcılar başrolde.