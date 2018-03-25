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Portakal kokulu karnaval Bu yıl altıncısı düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım başladı. On binlerce kişi 6-8 Nisan tarihlerinde Adana’da olacak. Eğlence garantili karnavalda yok yok...