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Cesursanız sizleri buralara alalım Seyahat planları yapılırken birçok alternatif göz önünde bulundurulur. Dinlenme, eğlence, tarih ve kültür keşfi... Pek tabii macera peşine düşmek de bunlardan biri. İşte huzurlarınızda bir tutam cesaret isteyen macera dolu rotalar