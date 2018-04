Cesursanız sizleri buralara alalım

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en tepe noktasına gitmeyi hayal ettiniz mi? Ya da binlerce metre yükseklikte yürümeyi? Peki, her an lav püskürtme ihtimali olan bir volkanın etrafını arşınlamak? Yoksa boğalardan kaçmak daha mı yapabileceğiniz bir aktivite? Evet, dünyanın her bir köşesi macera tutkunuzu ve cesaretinizi sınayabileceğiniz iddialı destinasyonlarla dolu. Antartika'dan Amerika'ya, İspanya 'dan kutuplara maceraya atılacağınız yerlerin sınırı yok... Şimdi korkularınızı ve tereddütlerinizi ölçüp biçip kendinize en uygun rotayı bulma vaktiDünyanın tepesine doğru uçakla yolculuk yapmaya hazır mısınız? Bu seyahatin cesaret gerektirmesinin sebebi öncelikle bambaşka bir iklime, doğaya yolculuk yapmanızdan ileri geliyor. Eh, dünyanın tepe noktasına gitmek de az buz bir iş değil. Bu bölgeye yapılacak gezilerde birçok alternatif mevcut fakat en ilgi çekici olanlardan biri yalnızca üç gün süren Barneo Buz Kampı. Uçağın buzdan oluşan piste iniş yaptığı tura çoğunlukla bilim insanı, pilot, mühendis gibi değişik meslek gruplarından insanlar katılıyor.Hawaii adalarının en yaşlısı, tahmini yaşı 6 milyon civarında. Kauai, muhteşem manzarası, eşsiz plajları ve her bir köşesi olağanüstü bir tabloyu andıran güzelliği ve doğallığıyla her türden gezgine kapılarını açmış durumda. Her türden dedik, hakikaten boşuna değil. Çünkü isteyen lüks otellerde kalabilir, isteyen kamp yapabilir, isteyen uzun yürüyüşler yapabilir isteyen de Kauai'nin zengin doğasını keşfe çıkabilir. Kauai seyahatinin cesaret gerektirmesinin ise sebebi şu; Pasifik'teki Büyük Kanyon yani Waimea Kanyonu. Yükseklik korkusu olanların ivedilikle uzak durması gereken Waimea, doruk noktaları, yemyeşil bitki örtüsü ve yükselen şelaleleri ile hakiki bir mucize...Orta Amerika'nın görece küçük bir yüzölçümüne sahip bir ülkesi Kosta Rika. Buna karşın dünyanın en keyifli doğal oyun alanlarından biri olarak gösterilir her zaman. Çeşitli dağ arazileri, vadiler, ormanlar, plajlar, göller, nehirler, dünyanın en büyük bitki örtüsü ile hayvan çeşitliliği ve volkanlar... Kosta Rika'nın cesaret ölçen bir numaralı istasyonu volkanları. Özellikle de Arenal yanardağı. Birkaç yıl öncesine kadar Kosta Rika'nın en aktif yanardağı olan Arenal, sık sık küçük patlamalarla püsküren olağanüstü lavlarla görsel bir şova ev sahipliği yapıyor. Anladığınız üzere civarda yürüyüş yapmak bir tutam cesaret gerektiriyor. Karşılaşacağınız doğa manzaraları ise yanınıza kâr kalıyor... San Fermin Festivali... Ya da kafamızda daha iyi canlandırabilmek adına "Hani boğaları sokaklara salıp koşturuyorlar ya, hah işte o" diyelim siz anlayın. San Fermin, İspanya'nın en ünlü festivali. Ancak pek tabii ki festivalin tek özelliği boğa koşusu değil. Her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında Navarra bölgesinin Pamplona kentinde düzenlenen festivalde hafta boyunca birçok geleneksel etkinlik de can buluyor. Lezzetli tapaslar, müzisyenlerin gösterileri, sokak eğlenceleri ve daha neler neler... 1 milyonun üstünde turistin İspanya'ya akın etmesini sağlayan festivalin doruk noktası ise insanların boğalardan hızlı olup olmadığının test edildiği an. Eğer cesaretiniz varsa hafiften koşmaya başlayın, zira işiniz zor...Meksika'da Riviera Maya'da bulunan Xplor Macera Parkı, birden çok macerayı bir günde yaşayabilme imkanı sunması bakımındaN keyifli bir yer. Mağaralarda amfibi araç kullanmak, ormanlarda keşif yürüyüşleri gerçekleştirmek, yeraltı nehirlerini keşfetmek, zip line'ı deneyimlemek yapılabileceklerin sadece bazıları... Yüksekten korkan, hızdan çekinen, doğayla barışık olmayan kişileri zorlayacak ama heveslisini de lunaparka gelmiş küçük bir çocuğa çevirecek kadar da keyifli bir alan Xplor Macera Parkı.Uganda'dayız şimdi de, Nil Nehri'nin kıyısında... Burada hız ve su ile barışık olmak zorundasınız. Nil Nehri'nde rafting her bakımdan adrenalin dolu bir deneyim. Hatta daha önce deneyimleyenlere göre bu beş saatlik yolculukta kalp atışlarınızın olağanüstü seviyelere ulaşması da pek olası...Her yıl baharın gelişiyle birlikte Alaska'da düzenlenen kızak yarışı bu bölgenin en keyifli etkinliklerinden biri. Kar ve buz üzerindeki kızakları çeken köpekler ve onların sürücülerinin gerçekleştirdikleri yarış izlemesi fazlasıyla heyecanlı bir olay olarak görünüyor. Yabancı çizgi film ve animasyonlarda sıkça gördüğümüz kızak çeken köpekler mevzusuna böylesi bir dahil olma fikri açıkçası insanı heveslendiriyor. Yine Alaska'da gezilip görülebilecek diğer yerler de düşünüldüğünde tonlarca maceranın bizi beklediği kaçınılmaz. Son olarak gönüllü olarak kızak yarışını başlatıp bitirebiliyorsunuz... Eğer cesaretiniz varsa.Kuzey kutbuna kadar sizleri gönderip bir diğer uç noktasına, güney kutbuna yani dünyanın en küçük kıta parçası Antarktika'ya uğramadan olmaz... Dünyanın en az ziyaret edilen noktalarından biri olan Antarktika'ya yapılan turlar genelde minimum 10 gün civarında sürüyor. Bununla beraber yolu buraya düşmüş seyyahlara eşsiz görsel manzaralar sunan bu yer, balinalar ve penguenler eşliğinde zaman geçirmenize neden oluyor. Şimdi gözlerinizi kapatın, zamanın durduğu ve donduğu bir coğrafyada, buzulların arasında uyandığınızı hayal edin. Antarktika bildiğiniz her şeyi yeniden gözden geçirmenizi sağlayacak.