Herkese hitap eden Barselona!

LAS RAMBLAS CADDESİ

Barselona'nın en ünlü ve renkli caddesi, Las Ramblas. Caddede arayacağınız her şey var. Mağazalar, kafeler, restoranlar... Ara sokaklarında kaybolup palmiyelerle çevrili küçük ama sevimli bir meydan olan Plaza Real'e de çıkabilirsiniz, sokak sanatçılarıyla dolu Katedral Meydanı'na da…

GAUDI'NİN ŞEHRİ

Barselona'nın her yanına ince ince örülmüş bir mimari dehayı, Antoni Gaudi'yi tanıyın. La Sagrada Familia, Park Güell, Casa Mila ve Casa Battlo, mimarın mutlaka görmeniz gereken eserleri.

PICASSO VE MIRO

Picasso'nun sanatındaki değişimi görebilmek isteyenler için anahtar bir müze olan Picasso Müzesi de Barselona'da. Sanatçının erken dönemlerine ait 4 bin eserin bulunduğu müzeye düzenlenen rehberli turlar, sadece müzeyi değil, Picasso'nun yaşadığı ve vakit geçirmeyi sevdiği yerleri de kapsıyor. Barselona'da doğan ve büyüyen Joan Miro'nun eserleri içinse Montjuic tepesinden kentin manzarasına hâkim olan 'Fundacio Miro'ya uğrayın.

TORRE AGBAR

Şehrin siluetinin en önemli unsurlarından biri haline gelen Torre Agbar, Fransız mimar Jean Nouvel tarafından tasarlanmış. Resmi açılışı İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen yapı, renkli gece ışıklandırması ve formu nedeniyle halk tarafından "l'obús" (kabuk) olarak da isimlendirilmektedir.

METROPOLDE DENİZ KEYFİ

Büyük, kalabalık ve hareketli Barselona, aynı anda sahil kasabalarının sakinliğine ve huzuruna da sahip. Hem kültür hem de deniz tatili için gidebileceğiniz kentin muhteşem plajlarının keyfini çıkarın.

CAMP NOU

Futbolseverler efsane takım FCB-Barcelona'nın dünyaca ünlü stadyumu Camp Nou'yu görebilir, daha şanslı olanlar ise bu stadyumda bir futbol karşılaşması izleyebilir. Böyle bir fırsatınız yoksa stadyum ve dahilindeki müzeyi gezmek için stadyum girişinden bilet alınabilir.

https://www.skylife.com/tr/destinasyon/olmazsa-olmaz/barselona

Fırsatlar Türk Hava Yolları, Güney Avrupa'ya özel düzenlediği kampanya ile gidiş-dönüş 119 USD'den başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. 01 Ekim 2018-31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen seferlerin biletlemeleri 19 Haziran 2018-04 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

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