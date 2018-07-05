Hafta sonunda İstanbul'a yakın gezilebilecek yerler!

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için İstanbul'un muhteşem yerleri bu hafta sizi bekliyor.

1- ABANT GÖLÜ

İstanbul'un gürültüsünden uzakta doğayla baş başa tatil geçirebileceğiniz bir yer arıyorsanız yeşillikler içinde Bolu Abant sizi bekliyor.İklimin her beş kilometrede değişim gösterdiği bu cennet mekanda göl etrafında fayton turu yapabilir, bisikletle gezintiye çıkabilir ya da köylerden kiralayacağınız atlarla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Abant'a kendi arabanızla gidiyorsanız, Bolu-Ankara arası 191 km, Bolu-İstanbul arası mesafe 242 km. Bolu'dan Abant'a minibüs seferleri de mevcut.

2- ADALAR

İstanbul'un yoğunluğundan uzaklaşmak için kaçtığımız ilk mekanlardan biri olan Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada her gün yüzlerce misafir ağırlıyor. Yabancı turistlerin de uğrak mekanlarından biri olan Adalar da tarihi gezintilerin yanı sıra müzelere gidebilir, faytonlarla adayı gezebilir ya da piknik yapabilirsiniz.

3- AĞVA

Yemyeşil ormanıyla, masmavi deniziyle iki nehir arasında kalmış, Şile'ye bağlı yazlık bir köy olan Ağva, bu hafta sonu sizi bekliyor. Burada balık tutabilir, güzel fotoğraflar çekebileceğiniz mağara ve kayalıklar bulabilirsiniz.İstanbul'a 97 km uzaklıkta olan Ağva'ya gitmek için Ümraniye- Şile yolunu takip ederek, büyük bir bölümü otobandan oluşan karayolu ile 1 saat içinde yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz.

4-BOZCAADA

Tarih kokan sokaklarıyla özdeşleşmiş küçük bir balıkçı kasabası olan Bozcaada insanlarıyla, havasıyla, manzarasıyla bambaşka bir yer. Merkezde yer alan Bozcaada Kalesi gezilmeye değer.Bozcaada'da görmeniz gereken diğer yerlerden biri ise adanın en yükseğinde kalan Göztepe'dir. Göztepe gezisinin ardından mutlaka rüzgar değirmenlerini görmelisiniz. Rüzgar değirmenlerinin olduğu yerde güneşin batışını izlemek size farklı bir deneyim sunacaktır.

5-CUMALIKIZIK KÖYÜ / BURSA

Cumalıkızık Köyü, Uludağ eteklerinde yer alan 7 Kızık köyünden sadece birisi. Eskiye sadık kalınarak restore edilmiş evler taş, kerpiç ve ahşap yapımı. Bu köyde Cumalıkızık Hamamı, Zekiye Hatun Çeşmesi görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Cumalıkızık'da yemek yenecek yerlerde oldukça bol. Burada köy kahvaltısıyla başlayan günü Cumalıkızık Köyü'ne has gözleme ve mantı ile sonlandırabilirsiniz.

6-EDİRNE

Bir zamanlar Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne'nin sokaklarında tarihi bir gezi sizleri bekliyor. 2. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı Selimiye Camii geliyor. Meriç Nehri kıyısında yapacağınız yürüyüşün ardından Ali Paşa Çarşısı'nda dolaşabilir ve sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz.

7-KEFKEN - KERPE / KOCAELİ

Gün geçtikçepopülerliği artan Kerpe, ormanın içinde yer alması ve doğal oluşumlarıyla dikkat çeken bir yer. İstanbul'a en yakın tatil yerlerinden biri olan Kerpe ve Kefken, kayalıklarıyla fotoğraf meraklılarını cezbediyor. Kefken ve Kerpe'ye İstanbul'dan özel araçlarınızla gidecekseniz otoyolu tercih ederek İzmit tünelinden sonra ulaşabilirsiniz. Otobüsle gitmek isteyenler Kandıra otobüsleriyle ulaşabilirler.

8-POLONEZKÖY

Şehrin gürültüsünden uzakta yabani kuş türlerinin olduğu Polonezköy'de BMX parkurunda bisiklet sevenler eğlenceli vakit geçirebilir. Şehrin gürültüsünden uzakta yabani kuş türlerinin olduğu Polonezköy'de BMX parkurunda bisiklet sevenler eğlenceli vakit geçirebilir.

9-SAPANCA

İzmit ve Sakarya illeri arasında kalan Sapanca Gölü 16 km uzunluğunda. Etrafında 76 köy olan Sapanca outdoor sporlara meraklılar için oldukça uygun bir yer. Sapanca'da yemek yemek için tercihinizi balıktan yana kullanmalısınız. Birkaç tane alabalık çiftliği olan Sapanca gölünün kiremitte balıkları da meşhur.