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Dünyadaki

İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle birlikte dünyanın birçok yerinde şehirler kurulmuştur. Bu şehirlerden bazıları yok olup gitmiş bazıları ise günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Peki bu eski şehirlerin nerelerde olduklarını biliyor musunuz? Aralarında bir tane antik kentimizde bulunduğu bu tarihi şehirleri gezerken zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz. İşte dünyanın i ve ülkeleri...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 12:44
Dünyadaki en eski şehirler

Dünya üzerinde en eski yerleşim yerlerinden olan ve hala birçok kişiye ya alanı sağlayan bu kentler sizi tarihin tozlu sayfaları arasında yolculuğa çıkaracak.

?ERİHA, FİLİSTİN

nehri kıyısında yer alan , dünyanın bilinen eski yerleşim birimlerinden biridir. sınırları içindeki Eriha'da 11 bin yıldır insanlar aralıksız olarak yaşamakta.

BİBLOS, LÜBNAN

Doğu Akdeniz'in en eski limanlarından biri olan Biblos, aynı zamanda insanlığın da eski yerleşim yerlerinden. Tarihte Yunanların papirüs kağıdı ihraç ettiği kent, yaklaşık 9 bin yıldır insanların ikamet ettiği den biri.

HALEP, SURİYE

İç savaş nedeniyle büyük yıkıma uğrayan , günümüzde 'nin en önemli kentlerinden biridir. Bu önemli kentin tarihi 6.500 yıl öncesine dayanmakta

ŞAM, SURİYE

Suriye'nin başkenti Şam da tıpkı Halep gibi insanlığın en eski yerleşim birimlerinden biri. kentteki ilk yerleşimler 12 bin yıl öncesine kadar uzanmakta.

SUSA, İRAN

'ın Huzistan eyaletinde bulunan Susa, tarihteki Elam devletinin başkentiydi. Sümerler'in de bahsettiği kentin tarihi 4.400 yıl öncesine dayanmakta.

FAİYUM, MISIR

Başkent Kahire'nin 130 kilometre güneybatısında bulunan Faiyum, 6 bin yıl önce kurulmuş bir kent.

PLOVDİV, BULGARİSTAN

Avrupa kıtasında sürekli olarak insanların yaşadığı en eski kentlerden biri olan , Trakların kurduğu bir kent.

GAZİANTEP, TÜRKİYE

, dünyada sürekli yerleşimin olduğu en eski kentlerden biri. Anadolu'da bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olan kentte birçok medeniyete ait izler bulunuyor.

BEYRUT, LÜBNAN

'ın başkenti , 5000 yıllık bir tarihe sahip. Akdeniz'in bir zamanlar en önemli limanlarından biri olan Beyrut, turizm potansiyeli yüsek bir kent.

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