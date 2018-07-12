Dünyadaki en eski şehirler

Dünya üzerinde en eski yerleşim yerlerinden olan ve hala birçok kişiye yaşam alanı sağlayan bu kentler sizi tarihin tozlu sayfaları arasında yolculuğa çıkaracak.

?ERİHA, FİLİSTİN



Ürdün nehri kıyısında yer alan Eriha, dünyanın bilinen eski yerleşim birimlerinden biridir. Filistin sınırları içindeki Eriha'da 11 bin yıldır insanlar aralıksız olarak yaşamakta.

BİBLOS, LÜBNAN



Doğu Akdeniz'in en eski limanlarından biri olan Biblos, aynı zamanda insanlığın da eski yerleşim yerlerinden. Tarihte Yunanların papirüs kağıdı ihraç ettiği kent, yaklaşık 9 bin yıldır insanların ikamet ettiği en eski şehirlerden biri.

HALEP, SURİYE



İç savaş nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Halep, günümüzde Suriye'nin en önemli kentlerinden biridir. Bu önemli kentin tarihi 6.500 yıl öncesine dayanmakta

ŞAM, SURİYE



Suriye'nin başkenti Şam da tıpkı Halep gibi insanlığın en eski yerleşim birimlerinden biri. kentteki ilk yerleşimler 12 bin yıl öncesine kadar uzanmakta.

SUSA, İRAN



İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Susa, tarihteki Elam devletinin başkentiydi. Sümerler'in de bahsettiği kentin tarihi 4.400 yıl öncesine dayanmakta.

FAİYUM, MISIR



Başkent Kahire'nin 130 kilometre güneybatısında bulunan Faiyum, 6 bin yıl önce kurulmuş bir kent.

PLOVDİV, BULGARİSTAN



Avrupa kıtasında sürekli olarak insanların yaşadığı en eski kentlerden biri olan Plovdiv, Trakların kurduğu bir kent.

GAZİANTEP, TÜRKİYE



Gaziantep, dünyada sürekli yerleşimin olduğu en eski kentlerden biri. Anadolu'da bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olan kentte birçok medeniyete ait izler bulunuyor.

BEYRUT, LÜBNAN



Lübnan'ın başkenti Beyrut, 5000 yıllık bir tarihe sahip. Akdeniz'in bir zamanlar en önemli limanlarından biri olan Beyrut, turizm potansiyeli yüsek bir kent.