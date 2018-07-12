Havaalanlarında bunlara dikkat edin!

HAVAYOLU ŞİRKETİNİN MOBİL UYGULAMASINI İNDİRMEMEK



Yolculuğunuz öncesinde, havaalanı indirimlerinden ve online check-in imkanından faydalanmak için kullanacağınız havayolu şirketinin varsa mobil uygulamasını indirmemek büyük bir hata.

ONLİNE CHECK-İN YAPMAMAK



Uçuş öncesi zaman kazanmak ve kuyrukta beklememek açısından online check-in yapmak çok önemli.

GÜVENLİK KONTROLLERİ



Güvenlik kontrollerinden geçerken, sıkıntı doğuracak şeyleri yanınızda bulundurmamak sorun yaşamamanız ve vakit kaybetmemeniz açısından önemli.

YİYECEK GETİRMEYİN



Pek çok havaalanı, dışarıdan yiyecek getirme konusunda oldukça hassas. Bu konuda sıkıntı yaşamamak adına havaalanına dışarıdan yiyecek

getirmemeye özen gösterin.

KIYAFET TERCİHİ



Rötar, transfer gibi uçak yolculuklarında sıkça karşılaşılan durumlar karşısında koşuşturmaca veya dinlenebilmek için üzerinizde rahat kıyafetler bulundurmaya özen gösterin.

ONLİNE CHECK-İN YAPMADIYSAN BİR FIRSATINIZ DAHA VAR



Uzun check-in kuyruklarından kurtulmak için pek çok havaalanında bulunan check-in cihazlarını kullanın. Bu tercih size epey vakit kazandıracaktır.

SABIRLI OLUN



Havaalanında hiç ummadığınız sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlardan en masumu uzun kuyruklardır. Bu gibi durumlarda sakin kalıp sabırlı olmakta fayda var.

LOUNGE FIRSATLARINDAN FAYDALANIN



Lounge imkanları yolculuklarında kaliteyi arttıran detaylardır. Üstelik bunu sandığınızdan daha ucuza halletmeniz mümkün. Havaalanına gittiğinizde kampanyaları araştırıp lounge ayrıcalığından faydalanma imkanını geri çevirmeyin.

WİFİ KULLANIRKEN DİKKAT!



Havaalanında wifi kullanımı oldukça yoğun. Özellikle ülkeler arası yolculukta pek çok kişi sevdiklerini haberdar etmek için wifi bağlantılarını kullanıyor. Ancak internete wifi ile bağlıyken bankacılık işlemlerini yapmaktan kaçının.

BAGAJINIZA İŞARET KOYUN...



Bagajınızın size ait olduğunu bilmek için mutlaka üzerine bir işaret koyun. Böylece kayıp ya da karışıklıklarda zaman kazanma şansınız olur. En klasik yöntemlerden biri valizine adınızın yazılı olduğu bir kağıdı iyi bir şekilde bantlamak.