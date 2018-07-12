Yazın gidebileceğiniz romantik 5 ada!

ST. LUCİA



Karayiplerdeki bu küçük ada ülkesi romantik tatil yapmayı tercih eden özellikle ünlü isimlerin uğrak noktası. Gözlerden uzak tatil yapmak isteyen çiftlerin akınına uğrayan St. Lucia, denizi ve kumsallarıyla dikkat çekiyor. Dalış tutkunlarının da çok sevdiği St. Lucia'da sualtında insanı büyüleyen bir dünya var. St. Lucia'ya gitmek için Amerika aktarmalı uçak yolculukları yapabilirsiniz. St. Lucia'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının vize alması zorunludur. Adada yaklaşık 200.000 kişi yaşamakta.

VENEDİK, İTALYA



Venedik, romantik bir tatil için asla klişe olmayacak yerlerden. Adriyatik Denizi'nin kuzeyinde iki büyük adadan oluşan Venedik, İtalya'nın da en çok turist çeken yerlerinden biridir. Tarihte uzun süre bağımsız bir cumhuriyet olarak varlığını sürdüren Venedik, bu döneme ait görkemli yapılarıyla dikkat çekiyor. Kanallar kenti olarak anılan Venedik'te romantik çiftlerin en sevdiği şeylerden biri de bu turlar. Bugüne kadar Venedik kanallarında yol alan gondollarda kim bilir kaç erkek evlenme teklifinde bulunmuştur?

SANTORİNİ, YUNANİSTAN



Ege Denizi'ndeki Santorini, kuşkusuz Mikonos ile birlikte bölgenin en ünlü iki adasından biri. Hollywood ünlülerinin de Avrupa'daki favori tatil destinasyonlarından biri olan Santorini Türk vatandaşları için de romantik bir tatil için ilk akla gelen yerlerden. Kapıda vize uygulamasının geçerli olmadığı Santorini'ye gelecek olan Türk turistlerden Schengen vizesi talep ediliyor. Santorini'ye İstanbul'dan Atina aktarmalı ya da denizden İzmir hareketli vapurlarla ulaşabilirsiniz.

SARDİNYA, İTALYA



Akdeniz'in en büyük adalarından biri olan Sardinya, Korsika'nın hemen güneyinde yer alır. Doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen bu büyük adadaki bağlar ve zeyinlikler yöre mutfağının da çerçevesini çizmiş oluyor. Adanın güneyindeki Cagliari, Sardinya'nın en büyük kentidir. Tarihi bir şehir olan Cagliari romantik çiftlerin de gözdesi konumundadır.

SEYŞELLER



Rotamızı Hint Okyanusu'na çeviriyoruz. Okyanustaki bu ada ülkesi, posterlerden ve bilgisayar masaüstünden bildiğimiz o muhteşem görüntülere sahip yer. Berrak denizi, tertemiz kumsalları ve palmiyeleriyle Seyşeller kendisini fark ettiriyor. Romantik bir tatil geçirmek için ideal sakinlikteki Seyşeller, bu yönüyle de aşıkları cezbediyor.