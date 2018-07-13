Paros! Avrupa'nın en iyi adası...

Bu adaya vardığınızda huzuru, sakinliği bir arada yaşayacaksınız. Yeni tatil rotaları arasına alabileceğimiz Yunanistan'ın bu güzel adası Paros, huzur arayanlar için.

KİKLAD TAKIMADALARINDAN



Paros, Ege ile Akdeniz'in iç içe girdiği Kiklad takımadalarında yer alıyor. Yunanistan'ın en çok turist çeken adalarından biri olan Paros, turistlerin gözdesi.

TİPİK BİR YUNAN ADASI



Paros, kireçli taş evleri, dar sokakları ve sevimli tekneleriyle tipik bir Yunan adası. Yunan kültüründe önemli bir yere sahip olan tavernaların da turistler tarafından rağbet gördüğü Paros'ta yaz aylarında eğlenceler geç saatlere kadar devam ediyor.

PAROS'TA GÖRMENİZ GEREKEN YERLER



Bizans yolu, Venedik kalesi ve Arkeoloji Müzesi, Paros'ta mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.