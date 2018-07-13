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! Avrupa'nın en iyi adası...

Komşu ülkelerimizden biri olan , antik döneme kadaar uzanan tarihi, kültürü ve insanlarıyla tam 'in güzel yerlerinden bir. Yazın birçok turiste ev sahipliği yapan Yunanistan, güzel adalaıyla meşhur. Bu adalardan biri de geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın en iyi adası seçilen . Tertemiz denizi ve plajları, beyaz badanalı evleri ile herkesin görmesi gereken adalardan biri. Paros adası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler, işte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:06
Paros! Avrupa'nın en iyi adası...

Bu adaya vardığınızda huzuru, sakinliği bir arada yaşayacaksınız. Yeni tatil rotaları arasına alabileceğimiz 'ın bu güzel adası , huzur arayanlar için.

KİKLAD TAKIMADALARINDAN

Paros, Ege ile 'in iç içe girdiği takımadalarında yer alıyor. Yunanistan'ın en çok turist çeken adalarından biri olan Paros, turistlerin gözdesi.

TİPİK BİR YUNAN ADASI

Paros, kireçli taş evleri, dar sokakları ve sevimli tekneleriyle tipik bir . Yunan kültüründe önemli bir yere sahip olan tavernaların da turistler tarafından rağbet gördüğü Paros'ta yaz aylarında eğlenceler geç saatlere kadar devam ediyor.

PAROS'TA GÖRMENİZ GEREKEN YERLER

Bizans yolu, Venedik kalesi ve Arkeoloji Müzesi, Paros'ta mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.

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Paros! Avrupa'nın en iyi adası...
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