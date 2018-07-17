Dev dalgaların arasında

Dünyanın en iyi sörfçüleri Pasifik Okyanusu'nda dalgalara karşı sürekli mücadele ediyor. Bu sporun en güzel yanı dev dalgaların üzerinde özgür hissetmek... Bu dev dalgalar öyle ünlü ki, birçok filme konu oluyor. Bu ünlü sahillerde dalgaların dev boyutlara ulaştığı dönemlerde Dünya Sörf Şampiyonası yapılıyor. Kıyı şeridi upuzun. Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için plaj seçenekleri var. Turnuva dönemlerinde ise sörfçülerin adeta dalgalarla dansını izleme şansı buluyorsunuz. FİLMLERİN BAŞROLÜNDE
Crescent Head, New South Wales
Kıyı şeridinde yaklaşık 25 kilometre boyunca uzanan Crescent Head sahili sörfe yeni başlayanlar için çok uygun. Yılın belli zamanlarında sakin bazen de hareketli olabiliyor. Sidney'in yaklaşık 446 km kuzeyinde yer alıyor. Küçük ve sakin bir sahil köyü aslında burası. Bugün Crecent Head, New South Wales sahilindeki en iyi sörf noktalarından biri olarak dikkat çekiyor. Filmlerin en iddialı sörf sahneleri de burada çekiliyor. SICAK VE SAKİN SULAR
Noosa Heads, Queensland
Noosa Heads'te tüm yıl boyunca görülecek ve yapılacak çok şey var. Aynı zamanda korunaklı, sıcak ve sakin sulara sahip bu koy Avustralya
'nın en muhteşem koylarından biri. Yüzme ve sörf için ideal. Noosa'daki ana plaj, yıl boyunca sıcak ve sakin sulara sahip. Daha maceraperest bir sörf tutkunuysanız yolun biraz ilerisinde tam size göre yerler var. Sahil boyunca dizili plajlar ve sahile paralel uzanan Hastings Caddesi çok ünlü. Fakat tatil döneminde burası Queensland'daki en kalabalık plajlardan biri oluyor. EN DALGALI SAHİL
Gold Coast, Queensland
Gold Coast, Avustralya'nın Queensland eyaletinin güney doğusunda Pasifik sahillerinde bulunuyor. 40 kilometreden uzun olan bu plaj devamında diğer şehirleşmiş sahil bölgeleriyle birleşiyor. Dünyanın en iyi sörfçüleri spor yapmak için özellikle bu sahili tercih ediyor. Avustralya'nın dalgası en bol yeri diyebiliriz. Gitmişken popüler tatil mekanlarından biri olan Surfers' Paradise'i gezmeyi unutmayın!