İstanbul'un eşsiz mimarilerinden biri Topkapı Sarayı

İstanbul'un fethinin ardından yapılmaya başlanmış olan Topkapı Sarayı; eğitim, sanat ve idare merkezi olarak 4 yüzyıl boyunca kullanılmıştır. Topkapı Sarayı'nı merak edenler için detaylar haberimizde...

?TOPKAPI SARAYI

Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478 yılında yaptırılmıştır.

Topkapı Sarayı inşa edildiği dönemde 70.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Günümüzde bu alan 400.000 metrekaredir. Topkapı Sarayı yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun idare merkezi ve padişahların evi görevini görmüştür. Topkapı Sarayı, birbirinden geçilen 4 avlu çevresindeki mimari yapılardan oluşur ve etrafı bahçeler ve meydanlarla kaplıdır.

Alay Meydanı adı verilen 1. avluda Aya İrini Kilisesi, darphane, fırın, hastane gibi dış hizmet görevi gören birimler bulunurdu. Alay meydanı ayrıca halkın başvuru yapabildiği yer olarak da bilinir. İkinci avluda devletin yönetim organizmalarının bulunduğu Divam Meydanı, Divan-ı Hümayun binası, ve Divan-ı Hümayun Hazinesi bulunur. Divan binasının arka tarafında hükümdarın adaletini simgeleyen Adalet Kulesi yer alır.

Üçüncü avlu hükümdara ait yapıları ve Sultan II. Murad zamanında kurulmuş Saray Okulu'na ait koğuş ve bölümleri bulundurur. Devlet adamlarının ve yabancı temsilcilerin kabul edildiği Arz Odası, Fatih Köşkü ve Has Oda padişaha ait yapılardır. Avluya köşegen ölçü ile konumlandırılan 15. yy kapısı, Ağalar Camii ve III. Ahmed döneminde yaptırılan III. Ahmed Kütüphanesi Enderun eğitimine verilen önemi gösterir.

4. avluda Sünnet Odası, Bağdat ve Revan Köşkleri ve İtfaiye Kameriyesi yer alır. 4. avlunun bir alt kısmında asma çiçek bahçesi, Kara Mustafa Paşa Köşkü, Hekim Başı Kulesi ve Sofa Camii bulunur. Mecidiye Köşkü ve Esvab Odası Topkapı Sarayı'nda yaptırılan son yapılar olarak bilinir. Sultan Abdülmecit'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırması ve hanedan üyelerinin Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması üzerine Topkapı Sarayı boşaltılmış fakat önemini hiçbir dönem yitirmemiştir.

Daha sonra müze haline getirilen Topkapı Sarayı,Topkapı Sarayı Müzesi Salı günleri ve dini bayramların ilk günleri öğlen vaktine kadar ziyarete kapalıdır.