Dünyadaki ilginç 5 doğa harikası

1. BÜYÜK MAVİ DELİK, BELİZE

Belize'deki bu göz alıcı çukur, tamamen doğal bir oluşum ve yeraltı kaynaklarının kireç taşını çözmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. 300 metre çapında ve yaklaşık 125 metre derinliğinde olan bu mavi delik, tüplü dalış için dünya üzerindeki en iyi yerlerden birisi.

2. PLİTVİCE GÖLLERİ, HIRVATİSTAN

Hırvatistan'da bulunan bu doğa harikası tamı tamına 16 gölden oluşuyor ve her bir göl basamaklarla ve şelalelerle birbirine bağlanıyor. Ahşap yürüyüş yolları ile göllerin ve şelalelerin arasında gezerek bu muhteşem güzelliği keşfedebilirsiniz.

3. UÇAN GAYZER, NEVADA, ABD

Bu renkli gayzer %100 doğal değil ama sonuç olarak kazayla meydana geldiği için listemize almayı uygun gördük! Bundan tam 40 yıl önce, çöle dönüşmüş eski bir göl yatağında jeotermal enerji kaynaklarını delen işçiler, kaynağın toprak altından püskürmesiyle birlikte minerallerin yükselip bu formu oluşturmasını sağlamış. Uçan Gayzer'in (Fly Geyser) diğer gayzerlerden farkı ise bu püskürmeye hiç ara vermemesi.

4. ZHANGYE DANXİA, ÇİN

Çin'deki bu milyonlarca yılda oluştuğu düşünülen kumtaşı şekilleri o kadar enteresan ki, sanki devasa bir el bu alanda ebru sanatı çalışması yapmış gibi. 2011 yılında bir ulusal parka dönüştürülen Zhangye Danxia, Çin turizminin en gözde yerlerinden biri.

5. PAMUKKALE, DENİZLİ

Denizli'nin gözbebeği Pamukkale Travertenleri. Bu gerçeküstü güzellik, aynı zamanda insanlar için sağlık kaynağı olması sayesinde Türkiye'den ve dünyadan binlerce turist çekmektedir. Sakin zamanlarına rastlamak isteyenlerdenseniz bahar aylarında ziyaret etmeyi tercih edebilirsiniz.