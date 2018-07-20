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- 'nin 2'nci büyük kanyonu

Ülkemiz sayısız güzelliklere sahip bir coğrafya. Bu güzel yerlere eklenen harikalardan biri de 'daki . Bu Kanyon 'deki 2'nci Kanyon olma özelliğini taşıyor. Gençlerin ve fotoğraf tutkularının yeni gözdesi olan bu kanyon değerli anılar biriktirmeniz için ideal. İşte Türkiye'nin incilerinden biri Şahinkaya Kanyonu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.7.2018 11:57
Şahinkaya Kanyonu - Türkiye'nin 2'nci büyük kanyonu

ŞAHİNKAYA KANYONU

Vezirköprü ilçesinde Türkmen Mahallesi Altınkaya Baraj Gölü üzerinde bulunan "", tabii güzelliği ile insanlara doyumsuz bir manzara sunuyor. İlçeye 13 km uzaklıkta olan Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya Barajı'nın en derin yeri olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Yaklaşık 1500 metre uzunluğundaki kanyon, Kızılırmak'ın turkuaz rengi sularının sarp kayalıkları arasında kendine yol bulduğu gizemli geçit olarak heybetiyle görenleri büyülüyor. Şahinkaya Kanyonu ve bulunduğu çevre 2012 yılında ulusal turizm bölgesi ilan edildi ve halihazırda bölgeye günübirlik geziler yapılıyor.

Kızılırmak Nehri üzerindeki göz kamaştıran Şahinkaya Kanyonu, yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Özellikle gençlerin gözbebeği haline gelen kanyonda turistler, doğa yürüyüşü, kano, tekne turu ve kamp yaparak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor. 'de çok az sayıda bulunan kanyon için, Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye turizm yatırımları gerçekleştiriliyor. Son olarak tekne turları ile ün salan kanyona, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samsunum-3 gemisi konuşlandırıldı.

Ayrıca turizm bölgesi ilan edilerek yerli ve yabancı turistlerin kısa sürede dikkatini çekmeyi başaran kanyonun, Hitit dönemine kadar dayandığı ve kanyonun altında eski bir şehrin bulunduğu iddia ediliyor.

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Şahinkaya Kanyonu - Türkiye'nin 2'nci büyük kanyonu
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