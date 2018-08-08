Bavul hazırlamanın püf noktaları!

Bavul hazırlamak zor olmasa da iyi bir organizasyon gerektirir. Çok zaman almasa da iyi sonuç elde etmek için gerekli özeni göstermek gerekir. Pratik bavul hazırlama teknikleri ile eşyalarınızı kısa sürede toparlayabilirsiniz. Yalnızca ufak tefek birkaç öneri, dikkat edilmesi gereken noktalar ve işinizi kolaylaştıracak tüyolarla kusursuz bir hazırlık yapmanız mümkün.

BAVUL BOYU

Eşyalarınızı listeledikten ve eledikten sonra onları alacak çantayı seçmelisiniz. Bu noktada seyahatinizi nasıl yapacağınız da önemli, kabin boyu daima avantajlı ve risksiz bir tercih olacaktır.

LİSTE HAZIRLAYIN

A'dan Z'ye yazmak her zaman iyidir. Gereksiz eşyaları elemenizi de kolaylaştırır. Evi bir dolaşın ve gerçekten neye ihtiyaç duyacaksanız listeleyin. Son halini oluşturduktan sonra eşyalarınızı aynı yere toplayın.

VAZGEÇİLMEZLER

Kişisel bakım eşyalarının birçoğunun artık seyahat boyu olduğunu unutmayın! Daha ufak boy bakım ürünleriyle valizinizi inanılmaz bir kalabalıktan arındırabilirsiniz. Hepsi bir arada fazla yer kaplıyorsa, parça parça valizinizin farklı gözlerine yerleştirerek de yer kazanabilirsiniz.



SIRA YERLEŞTİRMEDE

Ağır parçalardan başlayın, en alta bunları yerleştirin. Sık kullandığınız ve seyahat boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz şeyler ise kolay erişebileceğiniz noktalarda bulunsun. Kalacağınız yerde havlu, terlik, saç kurutma makinası gibi eşyaların olup olmadığını kontrol edin, böylece boşuna taşımış olmazsınız. Kıyafetlerinizi rulo yaparak yerleştirmek yer tasarrufu sağlayacaktır, aklınızda olsun!