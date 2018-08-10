Otel seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

OTELİN KONUMU

Tatile gittiğiniz zaman yapacağınız çok şey olabilir. Örneğin iş seyahati için gidiyorsanız, şehir merkezinde iş toplantılarınız olacaksa mutlaka oraya yakın ve sizin ihtiyaçlarınıza uygun olan bir otel seçmeniz gerekecektir. Ama buna karşılık olarak manzara görmek ve dinlenmek için tatile gidiyorsanız merkeze yakın olması sizin için o kadar da önemli olmayabilir. Çocuklu bir aileyseniz yine mutlaka merkeze yakın mesafede olan bir otelde konaklamanız en mantıklısı. Çünkü çocuklarınız en ufak bir rahatsızlık yaşadığı zaman doktora gitmek için şehir merkezine gitme ihtiyacı duyacaksınız. Bu yüzden şehir merkezine yakın otelleri tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Ancak şehir merkezinde istemiyorsanız, yakın mesafede toplu taşıma araçlarının güzergahı ve hastane gibi elzem ihtiyaçların karşılandığından emin olmakta fayda var.

OTOPARK

Tatile kendi arabanız ile gidiyorsanız otelin park yerinin olup olmadığını mutlaka araştırın. Eğer otel park imkanı sağlıyorsa, park için herhangi bir ücret ödemeniz gerekiyorsa, bunun ne kadar olduğunu ve park alanının ne kadar güvenli olduğunu da araştırmanız da fayda var.

EKSTRA ÜCRETLER

Tatile gittiğiniz yerde konaklamayı tercih ettiğiniz otelde ne tür bir konfora ihtiyaç duyduğunuzu düşünmeniz ve otel masraflarının hangi kalemleri içerdiğini de bilmeniz gerekir. Örneğin, eğer internet kullanımına ihtiyaç duyarsanız, otelin sizin için sürekli olarak internet imkanı sunup sunmadığını göz önünde bulundurun. Ya da örneğin, eğer otele ait farklı lezzetler sunan bir restoran varsa o restorandaki yemek ücretinin de konaklamaya dahil edilip edilmediğini araştırmanızda yarar var. Ayrıca otelin sunduğu spa, sauna ve Türk hamamı gibi diğer hizmetlerinin de ekstra ücrete tabi olup olmadığını mutlaka araştırın.

OTELİN SUNDUĞU ÖZELLİKLER

Otel için hangi özelliklere baktığınıza bağlı olarak bünyesinde barındırdığı imkanları kontrol etmek isteyeceksiniz. Belki restoran ve havuz özelliklerinin olmasının yanı sıra otelin farklı imkanlar sunmasını da isteyebilirsiniz; örneğin, spa, çocuklar için mini kulüp etkinliği ya da golf kursu gibi…

OTELİN SUNDUĞU DİĞER HİZMETLER

Otelin sunduğu diğer hizmetler bütçenizde büyük farklılıklar yarattığı gibi sahip olduğu diğer özelliklere göre de konaklayacağınız oteli kategorize etmenize yardımcı olur. Örneğin otelin sunduğu imkanlar içerisinde kahvaltı ya da öğlen yemeği seçeneği olmayabilir. Ancak böyle bir durum bütçeniz için ek bir yük demektir. Eğer konaklamak istediğiniz otel size böyle bir rahatlık sunmuyorsa, odanızda buzdolabı ve mikrodalga fırın kullanımını talep edebiliyorsanız bu sayede kendi kahvaltınızı da kendiniz hazırlama imkanı yakalayabilirsiniz.

AİLE OTELİ

Genellikle çocuklarla ilk tatil tecrübesizlik sebebiyle kabusa dönüşür. Eğer küçük çocuklarınızla tatile gitme gibi bir planınız varsa onların da sizinle birlikte konaklayabileceği bir otel seçtiğinizden emin olun. Ekstra yatak seçeneği, eğlence ve çocuk havuzu alanları ve mini kulüp seçeneklerini düşünebilirsiniz. Bunun yanı sıra otellerin aileler için ekstradan çocuk indirimi ve başka birçok seçeneğin bir arada sunulduğuna bakmanız ve incelemeniz yararınıza olacaktır.

HAYVAN BAKIM YERİ

Eğer hayvanınızı da yanınızda getirmeyi düşünüyorsanız yine otelinizi ona göre seçmeniz gerekecektir. Evcil hayvanlarınızı (köpek ya da kedi) kabul edecek oteller mevcut ancak bu nokta ekstra ücret ödeyip ödemeyeceğinizi de düşünmeniz gerekir. Köpeğinizin serbestçe dolaşması için imkan sunuyorsa, köpeğinizle otelde rahatça yürümeniz ve konaklamanız için de imkan sunmalıdır.