Tatilde eğlenmek için yapabileceğiniz 10 şey

1. Aileniz ya da arkadaşlarınızla birlikte kanyonları ziyaret edebilir, kayak yapabilir, nehirlerde rafting yapabilir, bir dağ bisikletiyle dağda bisikletle gezebilirsiniz.

2. Herkes en sevdiği oyunu tatil öncesi diğerlerine anlatsın ve tatilde sırayla bu oyunları tek tek oynama keyfi yaşayın.

3. Gittiğiniz yerdeki plajları ve parkları ziyaret etmeyi unutmayın. Ancak buralara çocuklarınızla gidiyorsanız onların sıkılmamalarını sağlayacak birkaç oyuncak getirmeniz yararınıza olacaktır. Çocuklarınız yanı başında oyalanırken siz de plajın ve kumun keyfini çıkarabilirsiniz.

4. Bir kamp kurmak ya da kentten uzakta doğa yürüyüşleri yapmak sizin için eğlenceli olduğu kadar sağlıklı da olacaktır. Çadır kurmak, odun toplamak sizi şehir hayatının karmaşasından uzaklaştıracak, yaktığınız ateşin etrafında otururken çok eğleneceksiniz.

5. Uzun süredir okumak istediğiniz ancak fırsat bulamadığınız bir kitabı seçin ve yanınızda tatile götürün. Plajda kitap okumak oldukça eğlenceli olacaktır.

6. Romantik ya da aksiyon.. Hangi türü severseniz sevin gittiğiniz tatil beldesinde mutlaka size hitap edebilecek bir filmin yayınlandığı açık hava tiyatrosu bulabilirsiniz. Aileniz ya da arkadaşlarınızla eskiden olduğu gibi açık hava sinemasının keyfini çıkarın.

7. Aileniz ya da arkadaşlarınızla birlikte gittiğiniz bölgenin ormanlık alanında uzun bir yürüyüşe çıkın. Doğa yürüyüşleri hem sağlığınıza olumlu katkıda bulunacak, hem huzur bulduracaktır.

8. Bir kaplıca tedavisi alarak kendinizi biraz şımartın ya da köpük banyosuyla kendi egzotik havuzunu oluşturun. Hafif bir müzik parçası ve birkaç mumla bu egzotik ortam eğlenceli olacaktır.

9. Gittiğiniz tatil bölgesindeki konserler, aktiviteleri ve festivalleri takip edin. İnternetteki birçok seyahat rehberinde tatil bölgenizin festival ve etkinlik takvimleri yayınlanır. Hiç beklemediğiniz bir şekilde en sevdiğiniz sanatçı hemen yanı başınızda konser verecek olabilir.

10. Su oyuncaklarına binin. Tatil yaptığınız bölgenin plajında su sporları yapılan ya da su oyuncaklarının kiralandığı bir bölge bulmanız kolaydır. Jet ski, muz, water coaster.. Gibi bir çok eğlenceli su oyuncağını deneyebilirsiniz.