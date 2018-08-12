İki günlük gastronomik keşif

Özel bir mutfağa sahip Malatya
... Şehrin lezzetlerini keşfetmek için birkaç gün ayırmanız gerekiyor. Örneğin genellikle pilavla özdeştirdiğimiz bulgurla bir köfteler, dolmalar, çorbalar yapılıyor ki hepsi birbirinden lezzetli. Kayısı diyarındayız. Kayısının pestili, çikolatası ve en çok da tatlısı karşınıza çıkıyor.
Sadece bulgur ve kayısı ile de sınırlı değil elbette. El açması börekleri, yağlı ekmekleri ve ah o fırın yemekleri... Örneğin kaburga dolmasının, kağıt kebabının hâlâ tadı damağımda.
Hele kiraz yaprağı sarması yok mu! Tabak tabak yemekle kalmadım. Kiloyla yanıma da aldım.
Şehirde gidilmesi gereken pek çok mekan, lokanta, tadılması gereken bir sürü lezzet var. Ama 48 saate sığdırabildiklerimi paylaşıyorum...
Şu meşhur kiraz yaprağı sarmasıyla başlayalım. Lokantalarda çok bulamıyorsunuz. Evlerde ya da yöresel yemekler yapan mekanlarda karşınıza çıkıyor. Bunun için en doğru adres Sami Kasap. Ünlü gazelhan Sami Kasap'ın gelini Zeynep Hanım tarafından işletilen kocaman mutfağı olan şirin bir lokanta burası. Yöreye özgü tüm yemekleri tadabileceğiniz bir yer. İçliköfte, analı-kızlı, mumbar dolması... Mevsime göre ıspanaklı içli köfte de yapıyorlar.
İkinci durağımız kurabiyeci. Koyunoğlu Kurabiye'de geleneksel tereyağlı kurabiyeyi tadıyoruz. Bir de günkurusu ve kayısılı olanı var. Tatmakla kalmıyor, İstanbul'daki eş-dost da tadabilsin diye kilo ile yanımıza da alıyoruz.
Fırın yemekleri Malatya mutfağında önemli bir yer kaplıyor. En iyilerini tadabileceğiniz Hacı Baba Et Lokantası 1942 yılından beri açık bir işletme. İçinde içli pilavla servis edilen kaburga dolmasını tek bir kelimeyle tarif edebilirim: Muhteşem...
Gelelim kebap lokantanın en meşhur lezzetlerinden birine. Önce patlıcanlar közlenip eziliyor. Üzerine bonfile ve biber sote edilip ekleniyor. Son olarak da tereyağı gezdiriliyor. Kuzu tandır, kuzu incik, kuzu dolma gibi daha pek çok lezzet var burada.
Yemeğin yanında ise acılı ayran ya da pirpirimli cacık içiliyor. Acılı ayran yabani semizotu haşlanıp içinde bekletilerek yapılıyor. Bir de acı biber konuyor. BİR KAHVE MOLASI
Kahve molası için hem modern kafeler hem de geleneksel mekanlar var. Nostalji Cafe değişik dekorasyona sahip şirin mi şirin bir mekan. Bir kahve molası için ideal. Hanzade ise gençlerin ve üniversite öğrencilerinin ağırlıkta olduğu bir yer. Oldukça ilginç bir dekorasyonu var. Haftanın üç günü canlı müzik oluyor. Cem Adrian
, Yüksek Sadakat
gibi isimler sahne alıyor.
Kanalboyu Caddesi, Malatya'nın en işlek yeri. Akşamüstü bir kısmı trafiğe kapatılıyor ve cadde yediden 70'e insanlarla dolup taşıyor. Dondurmanın en meşhur adresi ise ADO. Abdullah Usta'nın dükkanında kesme dondurma, kızarmış dondurma gibi çeşitler de var. Hindistan cevizlisi, karadutlusu, damla sakızlısı enfes.