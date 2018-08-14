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Asya'da son dönemin en güzel rotaları

Asya ülkeleri Türkler için her zaman ilgi odağı olmuştur. Farklı kültürleri, yaşam tarzları, yemekleri, günlük hayatları ve insanlarıyla sayısız güzellik ve heyecan dolu. Peki Asya'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Bu heyecanı yaşamak için Asya'da son dönemin en güzel rotaları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 14.8.2018 10:44
Asya'da son dönemin en güzel rotaları

BUSAN, GÜNEY KORE
Seyahat trendlerini belirleyenler tarafından eklektik ve enerjik olarak nitelendirilen , 'nin en dikkat çekici yerlerinden biri. Sahip olduğu mekanlar, karakteristik mimarisiyle Busan mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Kentteki Budist tapınakların yanı sıra yöresel mutfak da gözden kaçmamalı.

ÖZBEKİSTAN
Orta Asya'nın en önemli ülkelerinden biri olan , başkenti Taşkent'in yanı sıra Buhara gibi tarihi kentlere de ev sahipliği yapıyor. Kültüre ve tarihe meraklıysanız Özbekistan mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri.

NAGASAKİ, JAPONYA
'nın bu eski kenti akıllarda tarihte atom bombası atılan iki kentten biri olmasıyla kazındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasıyla yerle bir olan Nagasaki, günümüzde o saldırıların izlerini unutmamak için korurken bir yandan da küllerinden doğdu.

LUMBİNİ, NEPAL
Nepal'in sınırındaki Rupandehi bölgesinde bulunan Lumbini, Budistler için kutsal bir yerdir. Sonrasında Buda olarak anılacak olan Siddhartha Guatama burada doğmuştur.

KOMODO ULUSAL PARKI, ENDONEZYA
Küçük Sunda Adaları içinde yer alan bu milli park, doğal güzellikleriyle insanı büyülüyor. 'nın en güzel yerlerinden biri olan Komodo Ulusal Parkı, canlı çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor.

PALAWAN, FİLİPİNLER
Uzak Doğu'da turizmin parlayan yıldızlarından biri olan Palawan, doğal güzellikler ve deniziyle ünlü. Bölgeye özellikle Avrupalı turistler rağbet etmekte.


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