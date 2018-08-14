Asya'da son dönemin en güzel rotaları

BUSAN, GÜNEY KORE

Seyahat trendlerini belirleyenler tarafından eklektik ve enerjik olarak nitelendirilen Busan, Güney Kore'nin en dikkat çekici yerlerinden biri. Sahip olduğu mekanlar, karakteristik mimarisiyle Busan mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Kentteki Budist tapınakların yanı sıra yöresel mutfak da gözden kaçmamalı.

ÖZBEKİSTAN

Orta Asya'nın en önemli ülkelerinden biri olan Özbekistan, başkenti Taşkent'in yanı sıra Buhara gibi tarihi kentlere de ev sahipliği yapıyor. Kültüre ve tarihe meraklıysanız Özbekistan mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri.

NAGASAKİ, JAPONYA

Japonya'nın bu eski kenti akıllarda tarihte atom bombası atılan iki kentten biri olmasıyla kazındı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasıyla yerle bir olan Nagasaki, günümüzde o saldırıların izlerini unutmamak için korurken bir yandan da küllerinden doğdu.

LUMBİNİ, NEPAL

Nepal'in Hindistan sınırındaki Rupandehi bölgesinde bulunan Lumbini, Budistler için kutsal bir yerdir. Sonrasında Buda olarak anılacak olan Siddhartha Guatama burada doğmuştur.

KOMODO ULUSAL PARKI, ENDONEZYA

Küçük Sunda Adaları içinde yer alan bu milli park, doğal güzellikleriyle insanı büyülüyor. Endonezya'nın en güzel yerlerinden biri olan Komodo Ulusal Parkı, canlı çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor.

PALAWAN, FİLİPİNLER

Uzak Doğu'da turizmin parlayan yıldızlarından biri olan Palawan, doğal güzellikler ve deniziyle ünlü. Bölgeye özellikle Avrupalı turistler rağbet etmekte.



