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'a gitmek istiyorsanız...

Palandöken’in eteklerinde kurulu, tarihi yapılarla çevrili bir şehir olan ’da keşfedeceğiniz pek çok tarihi ve doğal güzellik var. Eğer Erzurum’a bir seyahat planlıyorsanız ve Erzurum’da gezilecek yerleri araştırıyorsanız hazırladığımız listeye göz atın…

Giriş Tarihi: 28.8.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 16:50
Erzurum'a gitmek istiyorsanız...

MÜZELER

'un geçmişini keşfetmek isterseniz vazgeçilmez duraklarınız olacak Erzurum müzeleri. Erzurum Arkeoloji Müzesi,Erzurum Atatürk Evi, (Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi) Erzurum'da mutlaka görmenizi önerdiğimiz müzeler. Özellikle Yakutiye Medresesi tarihi bir yapı olması nedeniyle de görülmeye değer.

TARİHİ YAPILAR VE ÖRENYERLERİ

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Erzurum tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptı. Burada görebileceğiniz onlarca tarihi yapı bulunuyor. Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Çobandede Köprüsü,Rüstempaşa Bedesteni, Erzurum Saat Kulesi (Tepsi Minare), Lalapaşa Camii, Erzurum Ulu Camii, Erzurum Murat Paşa Camii, Camii, Derviş Ağa Camii, Öşvank Kilisesi, Cimcime Sultan Türbesi Erzurum geziniz sırasında gezmenizi tavsiye ettiğimiz tarihi mekanlar.

DOĞAL GÜZELLİKLER

Yalnızca tarihi değil; eşsiz doğal güzelliklere de sahip olan Erzurum'da görmeden dönmemeniz gereken doğal güzellikler arasında Narman Peribacaları, Nene Hatun Milli Parkı, Tortum Gölü, Tortum Şelalesi ve Çoruh Nehri bulunuyor.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ

Erzurum, kış spolarının ülkemizdeki en önemli merkezlerinden olan 'ne de ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında Palandöken'e binlerce kayaksever geliyor ve keyifli bir kış tatili yapıyor. Eğer sizin de kış sporlarına ilginiz varsa ve kış mevsiminde Erzurum'daysanız Palandöken Kayak Merkezi'ni mutlaka ziyaret edin.

KAPLICALAR

Hem dinlenmek hem şifa bulmak isteyen seyahatseverlerin Erzurum'daki vazgeçilmez duraklarından biri de Erzurum kaplıcaları. Pasinler Kaplıcası ve Erzurum Ilıca Kaplıcası Erzurum'un en popüler iki kaplıcası.

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Erzurum'a gitmek istiyorsanız...
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