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Tatilcilerin gözdesi

Dünya üzerinde tek ağaç yetişen yüzen ada olarak biliniyor. Son 10 yılda, yerli ve yabancı bir çok in dikkatini çeken , büyük ilgi görüyor.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 09:39
Tatilcilerin gözdesi yüzen adalar

Rüzgarın etkisiyle hareket ederek yer değiştiriyorlar. Adaların en büyüğü 12 metrekarelik alandan oluşuyor,alanın tamamı ada. Göl üzerinde 3 tane ada bulunuyor.bu adaların üzerinde ise ağaçlar bulunuyor. Bu şekilde dünya üzerinde ilk ı oluşturuyorlar. Hiçbir yüzen adanın üzerinde yetişen ağaç yok. Adaların kalınlığı yaklaşık bir insan boyu kadar. Uzunluğu ise 60 metreyi bulduğu düşünülüyor. Bu yüzden lerin ilgisini oldukça çekiyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan yüzen adaların bulunduğu gölün çevresi,tellerle çevrildi. Ancak turistlerin gölü ve adaları rahatça izleyebilmeleri için teras izleme alanları yapıldı. Bunun haricinde,orman içerisinde dağ kulübeleri,piknik alanları,çocuk oyun alanları yapıldı. belediyesi misafirlerine özen göstermeye devam edecek gibi görünüyor.

Önümüzdeki yıllarda adaya akın eden turistlerin sayısında artık bekleniyor. Göle ulaşım, Bingöl ve Muş havalimanından,araçla 30 dakika sürüyor.

Yüzen adaların oluşumu ise,keçe ve saz tarzı birbirini tutan bitkilerin,sudan daha az yoğun kara kütlesi oluşturması ile oluşuyor. Birbirine tutuna bitkiler daha sonra suyun üzerinde yüzmeye başlıyor.Sonda ra üzerinde bitkiler,hatta Bingöl'de ki gibi ağaçlar yetişiyor. Daha önce de dediğimiz gibi, Bingöl harici dünyada bulunmuyor.

Yapılan son araştırmalara göre de, genelinde, bilinen toplam 22 yüzen ada bulunuyor.

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Tatilcilerin gözdesi yüzen adalar
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