Kışın balayı yapmak isteyenler...

HURGHADA

Mısır'da Kızıldeniz kıyısında yer alan büyüleyici bir turizm merkezi olan Hurghada, balayında romantik dakikalar geçirmek isteyen çiftlere eşsiz manzaralar sunuyor. Doğal güzelliği ve muhteşem plajlarının yanı sıra zengin sualtı yaşamıyla da dikkat çeken Hurghada, dünyanın en önemli dalış bölgelerinden biri.

ŞARM EL ŞEYH

Kızıldeniz kıyılarında Sina Yarımadası'nın güney ucunda bulunan Şarm El Şeyh, göz alıcı doğası, altın rengi kumları ve dalış meraklılarını cezbeden sualtı yaşamıyla Mısır'ın en popüler turizm destinasyonu. Balayında deniz, kum ve güneşin yanı sıra dalış, çöl safarisi gibi heyecanlı etkinlikler de eklemek istiyorsanız, Şarm sizin için ideal bir adres.

LANGKAWİ ADASI

Malezya'nın kuzeydoğusunda yer alan 99 takımadanın en büyüğü olan Langkawi Adası'nda tropik iklim hakim. Adayı ziyaret için en uygun tarih ise sıcaklıkların yüksek, yağışın az olduğu ocak-mart ayları arasındaki dönem. Adaya adını veren kahverengi kartallar, UNESCO korumasındaki Mangrov ormanları ve muhteşem bir panaromik manzara sunan teleferik, adanın en etkileyici özelliklerinden.

BALİ

Küçük Sunda Adalarının en batısında konumlanan Endonezya'ya bağlı ünlü bir turistik ada olan Bali, şahane plajları, kültürel zenginliği ve bakir doğasıyla da adından söz ettiriyor. Maceraperest aşıklara, 'iyi ki gitmişiz' diyecekleri bir balayı fırsatı sunan ada, sörf, fil safarisi, rafting, dalış gibi etkinliklerin yanı sıra pirinç tarlaları ve tapınaklarıyla da hayranlık uyandırıyor.

ZANZİBAR

Tanzanya'ya bağlı yarı özerk bir cumhuriyet olan Zanzibar, eşsiz turizm bölgelerinin yanı sıra dünyanın önde gelen baharat üreticilerinden biri olmasıyla da tanınıyor. Başta UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Stone Town olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe de sahip olan bu tropik ada, güleryüzlü insanları ve bakir yaşam tarzı ile dikkat çekiyor.

TAZMANYA

Avustralya'nın güneydoğusunda bulunan bir eyalet olan Tazmanya, nefes kesen güzelliği ile cennetin dünya üzerindeki yansıması olarak da nitelendiriliyor. Olağanüstü yağmur ormanları, şelaleleri, plajları, dağları ve doğal park alanları ile görenleri kendine hayran bırakan bir coğrafyaya sahip olan Tazmanya, oldukça ilginç canlı türlerini de barındırıyor.

MALDİVLER

Balayı denildiğinde ilk akla gelen yer hiç şüphesiz ki Maldivler oluyor. Turkuaz rengi suları ile dünyanın pek çok plajına örnek gösterilen bu göz alıcı turizm destinasyonu, Hint Okyanusu üzerindeki yaklaşık 1800 mercan adasından oluşuyor. Gündüz bölgedeki muhteşem doğayı keşfederken geceleri ise balayı çiftleri için hazırlanan çılgın eğlencelere dahil olabilirsiniz.