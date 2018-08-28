Van’da yapmanız gereken 5 şey

VAN KAHVALTISIYLA GÜNE MUTLU BAŞLAYIN

Otlu peyniri, karakovan balı, yumurta ve unun şahane birleşiminden oluşan murtugası ve yöreye özgü 20 çeşit kahvaltılık ürünüyle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının ünü dünyayı aşmış durumda. Öyle ki bu kahvaltı zengin ürün çeşitliliğiyle Guinnes Rekorlar Kitabına bile girdi. Eğer seyahatinizde güne mutlu başlamak istiyorsanız bu enfes kahvaltıyı kaçırmamalısınız.

VAN GÖLÜ'NÜN EŞSİZ MANZARASINI SEYREDİN

Van Gölü canavarı efsanesini duymayan kalmadı ama aramızda hala Van Gölü'nün eşsiz manzarasını görmeyenler var. Siz de bu şehre gittiğinizde sayısı yüzü aşan canavar hikayelerini Vanlıların ağzından dinlerken bir yandan da gölün göz alıcı görüntüsünü seyredebilirsiniz. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük gölü olarak kabul edilen bu doğa harikası aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölü.

AKDAMAR ADASI'NI GEZİN

Gevaş ilçesi sınırlarındaki Akdamar Adası'nda Ermeniler tarafından inşa edilen tarihi Akdamar Kilisesi yer alıyor. Doğası ve tarihi dokusuyla görenleri büyüleyen bu adanın ünlü bir efsanesi de var. Rivayete göre Ermeni bir kesişin kızı olan Tamara, civar köyden bir çobana aşık olur. Tamara'nın babası ise bu aşka izin vermediği için çobanın göl sularında boğulmasını sağlar. Çobanın boğulurken söylediği son sözler Ah Tamara olduğu için de adaya Ah Tamara ismi verilir. Bu isim de zamanla Akdamar'a dönüşür.

MURADİYE ŞELALESİ'NİN SULARINDA SERİNLEYİN

Muradiye ilçesinin Karahan köyü yakınlarında bulunan Muradiye Şelalesi yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak adreslerinden. 50 metreyi bulan yüksekliği ve çevresini saran harika bitki örtüsüyle muazzam bir uyum oluşturan bu şelale, çevresindeki mesire alanları sayesinde piknik yapmak isteyenlerin de buluşma noktası oluyor. Eğer doğanın kollarında huzurlu bir mola vermek istiyorsanız, Muradiye Şelalesi'ni mutlaka görmelisiniz.

BAHÇESARAY'DA RAFTİNG YAPIN

Adrenalin bağımlılarının rafting veya çeşitli outdoor etkinliklerine katılarak çılgın bir macera yaşayabileceği Bahçesaray, şehir merkezine 110 kilometre uzaklıkta. Yemyeşil vadileri ve ihtişamlı dağlarıyla cennetten bir köşeyi andıran bu yer günübirlik ziyaret için uygun bir adres. Eğer kamp yapmayı seviyorsanız civarda bulunan kamp alanlarında ya da gözünüze kestirdiğiniz uygun bir alanda çadırınızı kurarak doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.