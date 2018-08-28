İspanya'nın gözde yeri Sevilla

SEVİLLA'DA KONAKLAMA SEÇENEKLERİ

Sevilla'da konaklama için düşük bir bütçe ayırıyorsanız, genellikle şehir merkezinden yürüme mesafesindeki otellere yönelmeniz gerekmektedir. Özellikle yaz aylarında sıcaklık yaklaşık 40 derece olduğundan dolayı şehir içerisindeki otellerde klima ve soğutma sistemleri üst seviyededir. Bütçenize biraz ekleme yaparak şehir merkezinde konaklayıp ulaşım açısından yürüyerek tüm şehri gezebilme imkanını elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra şehrin tadını doya doya çıkarmak isteyenler için uygun fiyatlı evler bulunmaktadır. Bu evleri seyahat süreniz kadar kiralayarak rahat edebilirsiniz.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM

Sevilla'da ulaşım imkanları oldukça fazladır. Özellikle metro ve otobüs Sevilla'da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Otobüsler sabah 06.00'dan akşam 23.30'a kadar hizmet vermektedir. Metro ise sabah 06.30 ile akşam 23.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Yürümeyi sevenler için toplu ulaşım araçlarını kullanmaya hiç gerek yoktur, bu şehirdeki çoğu yere yürüyerek kısa sürede ulaşabilirsiniz. Fakat yaz aylarında sıcaklıktan dolayı yürümede zorluk çekilebilir. Bunun yanı sıra şehir içerisinde taksi kullanımı da diğer şehirlere göre daha uygun fiyatlıdır.

SEVİLLA GEZİLECEK YERLER

PLAZA DE ESPANA

1929 yılında ticaret fuarı için inşaa edilen Plaza de Espana, Sevilla gezilecek yerler listemizde ilk sırada yer alıyor.Bu meydan şehrin en gözde yerlerinden birisi.

ALCAZAR SARAYI

Sevilla gezilecek yerler arasında Alcazar Sarayı ilk sırada yer almaktadır. Kraliçe Isabel'in, denizcileri Dünya'nın keşfi sırasında ağırladığı saray, birçok gezginin uğrak yeridir. Bu saray Elhamra Sarayından esinlenerek yapılmıştır. Aynı zamanda bahçesi, havuzu ve işlemeleri bakımından oldukça gösterişli bir saray olarak bilinmektedir.

SEVİLLA KATEDRALİ

Bir diğer gezilecek yer olan Sevilla Katedrali şehrin merkezinde yer almaktadır. Bu katedral kilisesi yapısı bakımından dünyanın en büyük üçüncü kilisesi olarak yer bilinir. Katedral, Müslümanlar tarafından ilk olarak cami amacıyla yapılmıştır. Fakat daha sonra Müslümanların İspanya'yı terk etmesi ile cami kiliseye çevrilmiştir. Yapısı oldukça gelişmiş bir mimari eserdir.

MARİA LUİSA PARK

Plaza de Espana içerisinde yer alan Maria Luisa Park, Sevilla gezilecek yerler listemizde ki sonraki durağımız oluyor. San Telmo Sarayı'nın bahçesi olan bu parkın içerisinde binlerce ağaç ile harika yürüyüş yolları bulunuyor.Yazın bunaltan sıcaklarında bu park adeta bir cennet bahçesi olarak karşımıza çıkıyor.

CASA DE PİLATOS

Çini ve taşlarla süslenmiş bu yapı, mimarisi ile şehrin görülmesi gereken yerleri arasında bulunuyor.

SANTA CRUZ BÖLGESİ VE YAHUDİ MAHALLESİ

Dar sokakları olan Santa Cruz bölgesi, genellikle Yahudilerin yaşadığı yer olarak bilinmektedir. Pek çok çeşitli kiliseler bu bölgede bulunmaktadır. Gezilecek yerler bakımından geniş bir yelpazesi bulunan bu yerin fotoğraflanması da oldukça zevklidir. Sokaklarında gezerken kendinizi bir festival içerisinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda Sevilla Arenası'na giderek çeşitli gösterilere de tanıklık edebilirsiniz.