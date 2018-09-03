Gökyüzüne ulaşan kapı: Langkawi Köprüsü

Langkawi Köprüsü, Kedah eyaletindeki Langkawi'de inşa edilmiştir. Malezya'nın kıyısının bulunduğu Ancaman Denizi'nde yer alan dağlık Langkawi takımadaları, engebeli doğası nedeniyle ulaşımın yer yer güçlükle sağlandığı bir coğrafyaya sahip.Tayland'a da yakın bir bölgede yer alan Langkawi takımadalar toplamda 104 adadan oluşurken bunlardan yalnızca ikisinde yerleşim bulunmaktadır.

Langkawi Köprüsü de takımadalara ismini veran Langkawi adasında bulunan iki tepeye inşa edilmiştir. Sadece yayaların kullanımına açık olan köprünün toplam uzunluğu 125 metredir.

2005 yılında kullanıma açılan Langkawi Köprüsü 2012 yılında bir takım düzenlemeler için kapatılmıştı. Gerçekleştirilen bakım çalışmalarının ardından Langkawi Köprüsü 2015 yılında yeniden kullanıma açıldı.

1.8 metre genişliğindeki köprünün uzunluğu 125 metre. Gunung Mat Chinchang ile Pulau Langkawi tepeleri arasında inşa edilen köprüye ulaşım için teleferik kullanmak gerekiyor. Peter Wyss'in tasarladığı köprü, kulelerden her yana dörder olmak üzere toplam sekiz kabloyla bağlanmakta. Yerden yüksekliğinin 100 metreyi bulduğu Langkawi köprüsü, en çok da doğa tutkunu turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Tropik iklimin hakim olduğu Langkawi takımadalarından yıl boyunca sıcaklıklar ortalama 32 derecedir. Eylül, yılın en yağışlı ayı olurken Langkawi'ye bu dönemde düşen yağış miktarı 500 milimetreye ulaşır. Gümrüksüz alışveriş bölgesi olması nedeniyle turistlerin alışveriş için de tercih ettiği Langkawi, köprüsü ve doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.