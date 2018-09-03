Türkiye'nin cennet koyu Kaputaş Plajı dolup taşıyor

Kalkan Mahallesi sınırlarında yer alan, Kaş Belediyesince işletilen ve girişi ücretsiz olan plaja yol kenarındaki basamaklardan inilerek ulaşılıyor. Suyunun açık yeşilden maviye doğru değişen benzersiz rengi, el değmemiş doğallığıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Kaputaş, göz kamaştırıyor.

Fethiye-Kaş yolunda seyahat edenler, çektikleri fotoğraflarda Kaputaş Plajı'nı fon olarak kullanarak poz vermeden geçmiyor. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'dan itibaren Kaş'ta turizmin istenilen seviyede ilerlediğini söyledi.

İlçede turizmin bayram tatilinde zirve yaptığını belirten Kocaer, "Akdeniz'in en güzel plajlarından Kaputaş, tüm turistlerin uğrak yeri oldu. Zaten dünyaca ünlü olan plaj, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin daha da çok ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin neredeyse tamamı plajdan memnun ayrılıyor." diye konuştu.

Kaputaş'ta doğanın tahrip edildiği ve betonlaştığı gibi şikayetlerin olduğunu hatırlatan Kocaer, yapılan her şeyin ahşap, el işi ve kontrollü olduğunu dile getirdi.