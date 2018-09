Nebatilerin ünlü tapınağı: El Hazne

Işık ile değişen renklerin birbirine karıştığı The Siq geçidinin sonunda kayalara dantel gibi oyulmuş, Petra'nın en muhteşem yapısı çıkar karşınıza; El-Hazne. Petra'daki kalıntılardan hiç biri El-Hazne kadar göz alıcı değil.

Petra'ya gelen ziyaretçilere bir gösteriş olsun diye Siq'in hemen sonunda yapıldı. Siq'in sonunda bu muhteşem yapıyla karşılaşanlar, Nebatilerinin başarısının, zenginliğinin ve nüfusun kavrıyordu.

Büyük sütunlu girişi ve oymaları ziyaretçileri kendine hayran bırakan bu görkemli bir yapı 39 metre yüksekliğinde, 25 metre genişliğinde. İç odaları kayalığın merkezine kadar uzanıyor. Gül kurusu rengindeki yekpare kayaların, geleneksel yöntemin aksine, en yukarıdan aşağıya doğru senelerce oyulmasıyla bu zarif eser yaratılmış.

El-Hazne'nin ön cephesi, Nebati, Yunan, Pagan ve Mısır kültürünün tanrısal figürleri, hayvanlar ve çiçeklerle süslü. Mısır tanrıçası İsis'ten, Zeus'un oğullarına ve Amazonlara kadar çok sayıda kültüre dair heykeller ve figürler barındırıyor.

Antik dönemde Nebatiler tanrılarını dikdörtgen bloklar olarak ifade ediyorlardı. Süslemeleriyse daha çok geometrikti. Oysa El Hazne'deki figürler Nebatilerin geleneksel mimarisinden çok farklıydı.

Ticaretle Batı Akdeniz'de dolaşan Pagan Nebatiler, farklı kültürlerden etkilendiler. Onların sanat tarzları ve inançlarını birleştirdiler. Öyle ki sonunda tanrılarının görünüşlerini değiştirdiler. Zeus'u, İsis'u ve çevrelerindeki diğer milletlerin Tanrılarını öykündüler. Mısır, Roma, Pagan ve Yunan etkisinde bir mimariyle El Hazneyi yarattılar.

El Hazne'nin ön cephesinde Yunan mitolojisindeki büyük kadın savaşçılar Amazonlar; Merkezinde Mısır tanrısı İsis'in tacı ve hemen onun altında da Medusa başı bulunuyor. El Hazne, ön cephesinde farklı medeniyetlere dair figürlerin bulunduğu ilk ve en muhteşem yapı.

Eskiden, Nebati krallarının servetlerini Petra'nın mücevher olarak adlandırılan bu tapınağının en tepesindeki haşhaş tohumu benzeri kürenin içinde sakladığına inanılırdı.

2000 yıldan bu yana heykellerin bir çoğu zamanın ve define avcılarının gazabına uğramış olsa da etkileyici bir görünüme sahip. Orta Doğu kültürünün göz kamaştıran örneği El-Hazne, Indiana Jones and the Last Crusade filminin sahnelerinden birinde de kullanıldı. El-Hazne'nin kimin ve neden inşa ettiği hala bilinmiyor. Nebatilerin mühendislik sırlarını açığa çıkaracak arkeolojik çalışmalar sürüyor.