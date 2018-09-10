Saklı cennet: Puglia

PUGLIA'NIN İNCİSİ TRANİ

Puglia'nın Adriyatik Sahili'nde yer alan ve bir mücevheri andıran Trani, görülmeye değer güzel bir yer. Görkemli katedrali ve göz kamaştıran bir sahil ile süslenmiş olan Trani, misafirlerine muhteşem manzaralar sunuyor. Puglia'nın incisi olarak adlandırılan bu sahil kenti, özellikle yaz dönemlerinde seyahat severlerin gözdesi haline geliyor.

Trani'de görmeniz gereken yerlerin başında Trani Katedrali geliyor. Şehrin en önemli yapılarından biri olan Ortadoks Katedrali, deniz kıyısında pembe renkli görüntüsüyle dikkat çekmektedir. Göz kamaştıran şekillerle oyulmuş portallar, kapılar ve pencereler ile Romanesk mimarisinin farklı bir tarzını burada görebiliyorsunuz. Trani'de bulunan kale ve duvarları gezerken Orta Çağ dönemine tanık olabiliyorsunuz. Trani; tarihi yapıları, Orta Çağ kiliseleri, dar ve parlak kireçtaşı sokakları, tarihi Yahudi mahallesi ile keşfedilmesi gereken büyüleyici bir yerdir.

RENKLİ BİR LİMAN ŞEHRİ: BARİ

Bari, Puglia'da küçük, tatlı ve şirin bir liman şehridir. Tarihi geçmişi M.Ö. 3. yüzyıla dayanan Bari, Puglia'nın başkentidir. Bari, sahilinde uzunca plajları, lezzetli yemekleri, Romanesk ve Gotik mimarili kasabalarıyla turistlerin her daim ilgi odağı olmuştur. Bari, tarihi bir şehir olmasının yanı sıra öğrenci nüfusunun fazlalığıyla da oldukça canlı bir yer. Bu özelliği ile İtalya'nın Bologna şehrine benzetilmektedir.

Napoli'den sonra Güney İtalya'nın 2. büyük şehri olan Bari, seyahat tutkunlarının çok tercih ettiği Puglia Bölgesi'nde yer alıyor. Adriyatik Denizi'nin kenarında konumlanan Bari, tarihi yapılarıyla kendine özgü bir güzelliğe sahip. Şehirde gezilecek çok güzel yerler bulunuyor. Bölgenin tam kalbi sayılacak noktada Aziz Nikola Bazilikası, opera binası, sanat galerisi ve San Nicola Stadyumu görülmesi gereken yerlerden bazıları…

ALBEROBELLO

Alberobello, UNECO Dünya Mirası Listesinde alınan ve Puglia'nın en nadide yerlerindendir. Açık hava müzesini andıran Alberobello'nun evleri, dükkanları, kefeleri hatta neredeyse tüm yapıları sarı taşlarla örülmüştür. Bölgenin en çok turist çeken yerlerinden biri olan Alberobello, kendine özgü sarı badanalı Trulli evleri ile ünlüdür. 16. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmış evlere rastlayacağınız yer, sizde bambaşka bir etki bırakacak.