Güney Ege’nin tam zamanı

Dünya Kiteboarding Şampiyonası'nın Türkiye ayağı yarışları için geçen hafta sonu Akyaka 'daydık. Şampiyonayı fırsat bilip, doğa, deniz ve temiz havanın tam manasıyla keyfini sürdük. Ege bu dönem kesinlikle muhteşem.Gelin birlikte Dalyan'dan Köyceğiz'e hızlı bir tur yapalım. Turumuzu kiteboard (uçurtma sörfü) yarışmasında yaşanan görsel şölenle renklendirelim.Akyaka'da iki gün geçirdik. Gökova'da kaldığımız yer özel bir tesisti. Binicilik ve konaklama aynı tesiste buluşuyordu. Odaların baktığı avluda at antrenman sahası vardı. Odamızda dinlenirken dışarıdan gelen at kişnemelerini önce yadırgasak da sese kısa sürede alıştık. Otelin hemen hemen her köşesinde karşımıza çıkan at ve binicilik dünyasına ait objeler ve resimler de dikkat çekiciydi.İlk durağımız Dalyan oldu. Deniz kenarında kahvaltımızı yapıp soluğu Dalyan Nehri'nde yapacağımız tekne turunda aldık. Ne bunaltan, ne üşüten; mis gibi bir havada, hem mavinin, hem yeşilin hem de sakinliğin keyfini sürdük. Büyükşehirde yaşamanın verdiği yorgunluktan kısa sürede kurtulduk.Tekne turumuz sırasında kaya mezarları tam karşımızdaydı. Tüm heybetiyle bizi selamlıyordu. Dağlara oyularak yapılan kaya mezarlarının görkemine kıyıdaki şirin küçük kayıklar ile sazlıklar eşlik ediyor. Ve ortaya muhteşem bir görsel çıkıyor.Gözümüz de ruhumuz da dinlendikten sonra Akyaka'ya geçtik. Akyaka merkezi sakin ama hafta sonu günübirlikçilerin gelmesiyle hareketleniyor. Kadın Azmağı Deresi'nde tekne turları aynı hızla devam ediyor. Derenin soğuk suyuna giren de var, masa kurup bir şeyler atıştırmanın keyfini süren de... Ne de olsa son sıcak günler... Akşam saatlerinde de Akyaka'nın sahilinde tur atıp, hediyelik eşya standlarını gezdik.İkinci günün sabahında rotamız Sedir Adası. Akyaka'dan tekneyle yaklaşık bir saatlik yolculuktan sonra adadayız. Giriş 20 TL.Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı bu adada bulunuyor. Beyaz kumu, şeffaf suyu, müthiş temizliği ile plaja hayran kalıyorsunuz. Sabırsızlandığımız kadar varmış. Sanki dünyaca ünlü Maldivler'deyiz.Küçük beyaz kumlu sahiline şerit çekilmiş. Suya, küçük kumsalın iki yanında yapılmış ahşap merdivenlerden giriyorsunuz. Sudan çıkmaya gönlünüz el vermiyor. Ne var ki zaman dar. Bu arada kumsalın hemen yanında küçük bir dinlenme alanı var. Plajın keyfini çıkardıktan sonra 10 dakikalık bir yürüme mesafesindeki antik kenti de gezin.Maldivler'i aratmayan bu koydan sonraki durağımız Lacivert Koyu oluyor... Suyun rengi çok net bir şekilde lacivert... Burası da teknelerin uğrak noktası. Gören kendini hemen serin sulara bırakıyor. Kaptanımız, bir başka nokta olarak da Gelibolu Adası Su Altı Mağaraları'na kırıyor dümeni.İki günlük hızlı turun dönüş yolunda Köyceğiz'de mola veriyoruz. Gün batımı manzarası müthiş. Restoranların, kafelerin olduğu sahili, hafta sonu olmasına rağmen az sayıda misafiri ağırlıyor. Ama Köyceğiz Gölü'nün huzuru da bir başka. Bir dahaki sefere deyip, sonbaharı karşılayan Güney Ege 'ye veda ediyoruz.Akyaka, geçen hafta Dünya Kiteboarding Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ev sahipliği yaptı. Çınarlı Plajı'ndaki, deniz ve rüzgarın estetik hareketlerle buluştuğu şampiyonaya ilgi yoğundu.Race Marketing &Management'ın kurucusu Selim Kemahlı, Akyaka'nın kiteboard için bulunmaz yerlerden olduğunu söylüyor, Türkiye'nin doğası, denizi ve havasıyla her spor için çok uygun olduğunu belirterek, "Spor turizmi önemli. Bu şampiyona için yaklaşık iki bin kişi geldi. Otellerin, plajların hatta buradaki köylerin dışarıya açılımı için bir tanıtım malzemesi, bir değer yaratımı oldu" diyor. Erkeklerde 24 kadınlarda 12 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın Türkiye ayağının erkeklerde birincisi Carlos Mario, kadınlarda da Mikaili Sol oldu. İki isim de Brezilyalı. Şampiyonanın ikinci ayağı Fas, finaller ise Brezilya'da yapılacak.