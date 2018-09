Küre İstiklal Yolu sizi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Her yer yeşil. O klişe ifadeyle yeşilin her tonu mevcut çevremizde... Çam, meşe, ahlat, çeşit çeşit ağaç... Böğürtlen, kuşburnu çalıları her yerde. Üstelik ara ara elma, armut ağaçlarına rast geliyoruz yürüdüğümüz yolda. Dallarda kalmış tek tük meyveleri topluyoruz iştahla... Kastamonu Küre'deyiz. İstiklal Yolu 'nda yürüyüş yapacağız. Yol güzel, hikayesi dokunaklı. Önümüzde 7 km'lik bir parkur var. Bilen biliyor İstiklal Yolu'nu, yeni öğrenen biziz. Doğanın güzelliğini, Küre'nin kıymetini anlatmadan, biraz bu yoldan bahsedelim isterim.70 yaşındaki Hamamcı Kadı'nın, Salih Reis'in, sırtında bebeğiyle silah taşırken donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın, saçlarını kazıtıp aslanlar gibi savaşan Halime Çavuş'un canını dişine taktığı, Kurtuluş Savaşı için kağnılarla silah taşıdığı yol burası.Yıl 1918, İşgal Kuvvetleri İstanbul'u yani Osmanlı'nın başkentini bile işgal etmiş... Ordu dağıtılmış, silahlar işgal devletlerinin eline geçmiş. Anadolu inliyor... Yunan Ordusu'nun 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmesi bir başka süreci tetikliyor: Samsun'da Milli Mücadele başlıyor. İşte o kritik dönemde Anadolu'da işgale uğramamış tek bölge Karadeniz... Tam da bu nedenle Kurtuluş Savaşı için gereken silahlar İnebolu'ya geliyor, oradan da bu yoldan Ankara'ya gönderiliyor. O kadar önemli ki bu yolun varlığı o dönem için... Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri oluyor gönüllü mahkumlar tarafından yapılan bu yol. İstiklal Yolu'nun toplam uzunluğu 105 kilometre. Bugün yürüyüş yolu olarak kullanılan kısmı ise 8 kilometre kadar.Yolun hikayesi böyle. Dönelim günümüze... Tarihse tarih, doğaysa doğa... Küre bu açılardan zengin bir yerleşim. Kanyonu da var, şelalesi de, ormanı da. Fakat ilçe için Kurtuluş Savaşı çok önemli. İstiklal Yolu'nun Küre'den geçmesi ülkeyle birlikte Küre'nin de tarihini belirlemiş.Belediyenin davetlisi olarak buradayız. Sadece milli bayramlarda değil hep hatırlayalım diye Kurtuluş Savaşı'nı Küre Belediyesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve DYO şehrin ruhuna dokunan bir projeye imza atmışlar. Yerel yönetim, akademi ve özel sektör el ele verince gerçekten güzel bir proje ortaya çıkmış. Küre'ye girdiğinizde Kurtuluş Savaşı'nda Küre'yi anlatan temsili resimler karşılıyor sizi. Resimler evleri, yoldan ayıran duvarların üzerine yapılmış. Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri, hocaları Prof. Dr. Fatma Zeynep Aygen ve Yard. Doç. Murat Mete Ağyar gözetiminde resmetmiş Kurtuluş Savaşı'nı. Resimlerin boyalarını DYO temin etmiş. Ayrıca geleneksel Küre evlerinin aslına uygun boyanması için 2 ton boya desteğinde bulunmuş. Sonuç mükemmel.Yolunuz düşerse demeyeceğim, bence yolunuzu Küre'ye özellikle düşürün. Önce ilçede küçük bir gezinti yapın, tarihi dokuyu fark edin, o güzel resimleri görün. Sonra kendinizi İstiklal Yolu'na atın ve başlayın yürümeye. Yürümek kolay, manzara muhteşem. Ara ara karşılaştığınız ağaçlardan elma, armut koparın, hem yediklerinizin hem gördüklerinizin hem de tarihin o muhteşem tadına doyamayacaksınız.Küre'nin daracık sokaklarında, tarihi evlerinin arasında dolaşmak çok keyifli. Küre ve çevresi doğa yürüyüşleri yapmak için çok elverişli. Öyle ki deneyimli yürüyüşçüleri sıkmayacak aynı zamanda amatörleri yormayacak rotalar mevcut. Bölgede bulunan Ersizler Kanyonu Türkiye'nin en güzel kanyonlarından biri. Kanyon İstiklal Yolu üzerinde bulunuyor. Doğa sporu, yürüyüş ve fotoğraf çekimi için çok uygun.Küre mutfağı hamur işini sevenleri mutlu edecek nitelikte. Öncelikle Küre mantısını öneririm. Zaten yolunuzu Küre'ye düşürürseniz, mantıdan kaçış yok. Yine başarılı bir hamur işi etli ekmek. Fakat Konya usulü etli ekmek gelmesin aklınıza. Buranın etli ekmeğini çi börekle gözleme karışımı diye tarif edebiliriz. Söylemeye gerek yok: Çok lezzetli. Kastamonu ve civarında yapılan yayla çorbasını andıran Ecevit çorbası da sık karşılaşacağınız lezzetlerden. Mutlaka deneyin.Bölgedeki bakır madeni nedeniyle, çokça bakır hediyelik üretiliyor. Bakır işleme sanatının çok farklı örneklerini bulabilirsiniz.Köylü kadınların yaptığı güneşte kurutulan eriştelerden alın, çok lezzetli.Ayrıca bölgede bol miktarda, kızılcık, böğürtlen yetişiyor. Bu meyvelerden yapılan reçelleri, marmelatları ihmal etmeyin.Bölgede üretilen pastırmalar çok meşhur, almadan dönmeyin.