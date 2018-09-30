Çizmenin topuğunda mola

İtalya
deyince akla Roma, Venedik, Milano gibi şehirler gelse de ülkenin güneyinde yer alan Puglia
bölgesi doğal güzelliği ve lezzetleriyle büyülüyor. Akdeniz
'deki stratejik pozisyonu nedeniyle tarihi
boyunca birçok kez istila edilen bölgedeki şehirleri gezerken Yunanlar, Romalılar, Bizanslılar, Türkler ve İspanyollardan kalma izlere rastlıyorsunuz. Bu bölgenin en çok ilgi gören durakları ise şöyle: Bari
, gerçek bir İtalyan şehri. Eski şehir (Bari Veccihia-Old Bari) birkaç saatte yürüyerek keyifle dolaşılabilir. Gündüz saatlerinde eski şehrin ara sokaklarında yürüdüğünüzde, halkın kapıları açık bir şekilde evlerinin önünde yaşadığını görebilirsiniz. Burada yaşam sokakta sürüyor. Birbirleriyle sohbet eden yaşlılar, sokakta oynayan çocuklar ve kapısının önünde makarna yapan kadınlar...
Bari'ye yarım saat uzaklıktaki Polignano, etkileyici bir sahil kasabası. İki katlı bembeyaz evlerle çevrili dar sokaklarında ilerlerken birdenbire kendinizi uçurumun kenarında buluyorsunuz. Dev dalgaların kıyıya, üzerinde evlerin yükseldiği kayalara vuruşunu izlerken kulağınıza bir sokak müzisyeninin söylediği İtalyanca şarkılar geliyor.
Bari şehri yakınındaki Alberobello, 1995 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmış. Kasaba trulli adı verilen evleriyle ünlü. Evlerin en büyük özelliği koni şeklindeki çatıları. Bölgeden çıkan taşlarla yapılan evlerin çatılarının bu şekilde olmasının sebebi, vakti zamanında Napoli
kralına vergi vermemek içinmiş. Napoli Kralı, yeni her binadan ağır vergiler alıyormuş. Ama bu trulliler yapılırken harç kullanılmadığı için, vergi denetçileri gelmeden halk çatıları yıkıyor ve "Bunlar ev değil, hayvan barınağı" diyorlarmış. Sonradan bu mimari geleneksel hale gelmiş.
Trani bölgenin en zengin şehri. Puglia'nın İncisi olarak adlandırılıyor. 1950'lerin film setlerini anımsatıyor. Limanda oturup demirli yatları ve balıkçı teknelerini izleyerek saatler geçirebilirsiniz. Tarihi merkezinde ise Ortaçağ'dan kalma kiliseler bulunuyor. Bari'de kalıyorsanız bir gününüzü ayırıp bu şehri keşfedebilirsiniz.