Dubai görülmesi gereken yerler! İşte Dubai'de gezmeniz gereken yerler...

Ortadoğu'nun finans merkezi Dubai, Arap motiflerinden oluşan şık bir havaalanına sahip. Devamlı olarak yenilenen bir şehir olmasından ötürü şehrin çoğu yerinde devam etmekte olan inşaatlara rastlamak mümkün.

DUBAİ'DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Burj Khalife

124 katı bulunan dünyanın en yüksek binası. İçeride oteller, restoranlar ve iş merkezleri bulunuyor. 124. Katta gitmeden birkaç gün öncesinde bilet alınması gereken bir seyir terası bulunuyor. Bilet fiyatları ise yaklaşık olarak 100 Türk Lirası'ndan başlıyor.

Dubai Mall

Dünyanın en büyük AVM'si. Hatta AVM o kadar büyükken girişte ziyaretçilere kaybolmamaları için AVM'nin haritası dağıtılıyor.

Palm Jumeirah

Neredeyse bütün Dubai kartpostallarındaki palmiyeye benzeyen suni ada. Genellikle yabancı uyruklarının Dubai'deki lüks konaklama tercihi.

Dubai Marina

Bir an için Amerika'da hissetmeye sebep olabilecek her tarafı gökdelenlerle çevrili bölge.

Çöl

Her tarafta lüks gökdelenler görmüş olmanız çözde olmadığınız anlamına gelmez. 4-6 kişilik ciplerle çölde güzel bir safari deneyimi yaşanabilir.

Dubai'de yeme-içme nasıl? Şehir pahalı mı?

Dubai, belirli bir kültürel geçmişe sahip olmayan bir şehir. Bu sebeple bir yemek kültürleri de yok. Ancak Türklerin Dubai'de kendi damak zevklerine uygun bir restoran bulmaları oldukça kolay. Uluslarası mutfakların yanı sıra Türk yemeği yapan restoranlar dahi mevcut.

Sudan ucuz tabiri Dubai'deki benzin fiyatları için kullanılabilir. Dolayısıyla taksi ücretleri de düşük. Ülkedeki taksilerin tamamının sahibi ise Dubai şeyhi. Taksi ücretlerinin bir hayli ucuz olmasından ötürü otobüsler yalnızca çalışan işçi sınıfı tarafından kullanılıyor.

Özetle dubai;

İstanbul'a sadece 4 saatlik mesafede bulunuyor.

Ülkeye girer vize alınması şart.

Ülkedeki para birimi dirhem.

Yerel saat olarak Türkiye'nin 2 saat ilerisinde.

Resmi dil Arapça fakat şehrin hemen her yerinde İngilizce konuşuluyor.

Gündüzleri hava, alışık olmayan kişilere göre katlanılması imkansız düzeyde sıcak.