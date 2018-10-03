Mykonos’ta nerelere gidilir? Mykonos gezilecek yerler

Yunan Mitolojisi'ne göre Herkül'ün bir savaş esnasında öldürdüğü devler bu adadaki Mykonos isimli granitlerin altına gömülmüş. Daha sonraki inanışlara göre ise bu adaya Mykonos isimli bir kahramandan ötürü bu isim verilmiş.

Turistik açıdan gelişmiş ilk Yunan Adası; Mykonos. 1950 yılında turistik açıdan sürekli olarak gelişim gösteren Mykonos, Yunan adaları arasında en pahalısı olarak biliniyor. Bu adayı diğerlerinden ayıran ise hayranlık uyandıracak düzeyde güzel doğası ve kendine özgü mimari yapısı.

Mykonos'ta nerelere gidilir?

Adadaki gece hayatı için oldukça hareketli değerlendirmesi yapılabilir. Yaz sezonu boyunca müzik sesinin kısılmadığı adanın müdavimleri ise aslında dünyaca ünlü jet sosyeteler.

Temmuz ayının başından itibaren ağustos sonuna kadar adada inanması güç bir kalabalık mevcut. Normal zamanda 10 bin olan adanın nüfusu yaz aylarının en kalabalık zamanlarında 1000 binin üstüne çıkıyor. Mykonos'un kalabalık merkezlerinden uzaklaşmak isteyenler Panachrato, Andronikou, Agiou, Malametenais sokaklarında gezintiye çıkabilirler.

Adada gezintiye çıkıldığında yürümekten başka seçenek yok. Caddeler dar olması dolayısıyla araba kullanmak yasak.

Adada 15'e yakın plaj bulunuyor. Limana en yakın Tourlos ve Malalianos plajları epey bir kalabalık. Paradise, Agrari ve Elia ise tam birer doğa harikası. Bir de çıplaklar plajı var; Super Paradise.

1. Chora

Burası geniş bir körfez. Sokakları oldukça dar olan bu yer için adanın kalbi tanımlaması yapılabilir. Sokaklarında hediyelik eşya dükkanları, sanat galerici, çeşitli tarzda kafe ve barlar bulunuyor.

2. Paraportiani Kilisesi

Fotoğraf makinenizi boynunuza takın ve doğru Paraportiani Kilisesi'ne doğru yola çıkın. Deniz kenarındaki Kasro mahallesinin hemen girişinde bulunan bu kilisenin mimarisi son derece ilginç.

3. Folklor Müzesi

Şayet müze gezmeyi seviyorsanız mutlaka burayı da ziyaret etmeyi atlamayın. 1700'lü yıllardan bu tarihi yapının içerisinde pek çok antika eşyaya rastlamak mümkün.