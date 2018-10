Kazdağları Alpler’le yarışıyor

BUGÜN NELER OLDU

Bozcaada seyahatinde rotayı son anda değiştirmemizle yıllar sonra yeniden Kazdağları'ndayım. Hep yazın gitmiştim. Oysa sonbaharda çok daha büyüleyiciymiş. Doğanın cömert davrandığı nadir yerlerden biri Kazdağları. Diğer adıyla İda Dağı antik dönemden bu yana pek çok efsaneye ev sahipliği yapmış. Zeus burada doğmuş, Hera ile bu dağda evlenmiş. Efsaneye göre Hera, Afrodit ve Athena'nın katıldığı ilk güzellik yarışması da burada gerçekleşmiş. Nuh'un Gemisi'nin İda'da olduğunu söyleyenler de var. Kazdağları'nın 21 bin hektarlık alanı 1993 yılında milli park ilan edilmiş. Dünyanın oksijen bakımından Alpler'den sonra en zengin ikinci bölgesi. Huzurlu, yemyeşil bir doğaya sahip. Bereketli toprakları ve doğa güzelliği ile tarihte pek çok devlete de ev sahipliği yapmış. Zenginliklerinden ötürü hep saldırı almış ve yağmalanmış. Göç alması nedeniyle de kültürel açıdan beslenmiş, ekonomik ve sosyal canlılığı devam etmiş.Bugün huzurla trekking yapabileceğiniz, kuş seslerini dinleyip, doğal yiyecekler tadabileceğiniz bir yer. Sakin, dingin ama bir o kadar da heyecan verici. Üstelik konaklama fiyatları birçok beldeden daha makul. Her bütçeye göre konaklama imkanı bulunuyor. O halde fazla vakit kaybetmeyelim. Edremit Körfezi 'nin kuzeyinde, Balıkesir ve Çanakkale arasındaki bu dağı aşındıralım... Hasan Boğuldu , Pınar Şelalesi, Sütüven Şelalesi gibi görülmesi gereken pek çok yer var. Keşfedip Uzakdoğu, Avrupa ve Asya'dan gelen turistler bir hafta konaklıyor. Ama üç günde de keyfine varabilirsiniz. Kazdağları'nda genelde ilk durak Sütüven Şelalesi oluyor. Sarıkız Yaylası'nda doğan ve Kızılkeçeli Çayı üzerinde yer alan şelalenin doğa harikası bir manzarası var. Hemen yakınındaki Hasan Boğuldu Göleti de görülmeye değer.Bu kadar yürüyüşten sonra karnınız acıkırsa, buyurun Sütüven Piknik Alanı'na. Sonrasında derenin karşısındaki patika yolu izleyip Hasan Boğuldu Şelalesi'ne varıyorsunuz. Bir rivayete göre adını boğulan Hasan isimli gençten almış. Sabahattin Ali'nin romanlarına da konu olan şelale görmeniz gereken noktalarından biri. Sarıkız Tepesi Kazdağları'nın en yüksek tepesi. Milli park sınırları içerisinde. Bu arada milli parka rehbersiz girmek yasak. Milli park içerisinde Sarıkız, Babatepe ve Karataş Tepesi olmak üzere üç zirve bulunuyor. Edremit Körfezi'ne 1726 metreden bakan bu tepenin nefes kesen bir manzarası var. Ayvalık ve Midilli de ayaklarınızın altında. Fotoğraf çekmek ve soluklanmak için yorucu da olsa buraya çıkmalı.Çamlıbel de, Kazdağları'ndaki en güzel otellere ve mekanlara ev sahipliği yapıyor. Burası piknik alanlarıyla da ünlü. Köy, yemyeşil bir vadiden Edremit Körfezi'ne bakıyor. Tuncel Kurtiz'in mezarı da bu köyde. Çamlıbel Köyü'nde konaklamak isterseniz bungalovlardan oluşan Albatross Dağ Evleri'ni tercih edebilirsiniz. Kazdağları'nda en çok etkilendiğim yer Adatepe oldu. Bir saatlik yolculuk sonrası köye ulaşıyorsunuz. Evlerin birbirine geçtiği tipik bir Ege köyü. Ama biraz İtalyan köylerini de andırıyor. 1980'lerde Kazdağları'na geziye gelen İstanbullu bir grup yazar-çizerin keşfetmesiyle terk edilmiş köyün kaderi değişmiş. İzbe haldeki evleri satın alıp restore ettirmiş bu grup. Bugün taş evlerin bir kısmı otel olarak hizmet veriyor. Zeytin ve zeytinyağı ile de meşhur köydeki tarihi eserler Çanakkale Müzesi tarafından koruma altına alınmış. Köyde hem taş Rum evlerine hem de Osmanlı konaklarına rastlıyorsunuz. Örneğin butik otel Hunnap Han tipik bir Osmanlı konağı. Köy girişindeki çay bahçesinde yorgunluk çayı ya da kahvesi içmenizi öneririm. Bir de otlu dondurmayı deneyimleyin. Lavantalı ve kekiklisi müthiş. Adatepe'de köyün girişindeki Zeus Altarı da görülmesi gerekenlerden. Buraya ulaşmak için yaklaşık bir kilometrelik yokuş çıkıyorsunuz. Eski Yunan kültüründe tanrılarına kurbanlar sunmak için yapılan Zeus Altarı'nın manzarası muhteşem.Yöresel yemekler için Adatepe'deki Refika Cafe'ye gidebilirsiniz.Yeşilyurt Köyü'ndeki Çakır Kahvaltı Evi'nin kahvaltısı dillere destan. Sonra 'kumda Türk kahvesi' yazan yerlerden birinde yorgunluk kahvenizi yudumlayın.Çamlıbel Köyü'ndeki Saklıbahçe Restaurant da yöresel lezzetler tadabileceğiniz doğa ile baş başa muhteşem bir yer.Mangal keyfi ve biraz et yemek için Narlı Köy Yolu'ndaki Kısık'a gidebilirsiniz.Zeytinbağı Otel hem organik beslenmek hem de konaklamak için iyi bir seçenek.En severek takip ettiğim Instagram hesaplarından biri @pilotmadeleine'e ait. Madeleine aslen Alman ve eski bir pilot. Şu sıralar dünyanın dört bir tarafından paylaştığı tatil kareleriyle sosyal medya yıldızı. Bir milyon takipçisi olan Madeleine, son koyduğu fotoğrafta hamile olduğunu, artık üç kişi seyahat edeceklerinin müjdesini verdi. Paylaştığı karelerde kendine de yer veren ve her defasında kıyafetlerini özenle seçen blogger'ın hesabını yakın markaja alıp onunla ve ailesiyle birlikte dünyayı gezebilirsiniz.Aktris ve aktivist Jane Fonda, ödül almak için bu ay Lyon'a gidiyor. Güzel yıldız, Lyon ziyaretinde intihar eden dünyanın en ünlü şeflerinden, Tv program yapımcısı Anthony Bourdain'in izinden gideceğini açıkladı. Bourdain'in Fransa'da çektiği programda gittiği duraklara uğrayacağını ve yiyerek ülkenin tadını çıkaracağını belirtti. Louisiana Üniversitesi ise Anthony Bourdain'den esinlendikleri yeni ders programını yürürlüğe soktuğunu açıkladı.