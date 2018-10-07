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Kazdağları Alpler’le yarışıyor Mitolojik hikayeler dinleyip yemyeşil doğada vakit geçireceğiniz bir tatil önerisine ne dersiniz? Kazdağları, dünyanın oksijen bakımından Alpler’den sonra en zengin ikinci bölgesi