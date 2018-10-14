Dünyanın bize en parlak sürprizi

Kuzey Işıkları
nı (Aurora Borealis) görmek son yıllarda çok popüler bir seyahat sebebi oldu. Peki nedir bu Kuzey Işıkları? Neden böyle yeşiller? Ve neden her yerden görünemiyorlar? Konu tamamen dünyanın manyetik alanı ve güneşin yaydığı ışıklarla alakalı. Güneş ışıkları manyetik alana doğru ilerlediklerinde doğal ışımalar meydana geliyor. Bu ışımaların adı Kuzey Işıkları. Ve şu an bu ışıkları görmenin tam mevsimi. Kanada
, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler Kuzey Işıkları'nı izlemek için dünyada bulunan nadir ülkelerden. Bir baştan bir başa Kuzey Kutup
Dairesi etrafında dolaşıp bu eşsiz manzaraya tanık olabilirsiniz. Vahşi doğanın ortasında
Ivalo, Finlandiya
Kuzey Işıkları, Finlandiya'nın hemen hemen her mevsiminde görünüyor. Bu yüzden gökyüzünde yeşili ve moru bir arada yakalama ihtimaliniz oldukça yüksek. Ivalo, Finlandiya'nın en kuzey bölgesinde, neredeyse hiç trafik ve ışık kirliliği olmayan bir köy. Bu nedenle gökyüzü pırıl pırıl. Öyle ki, ışıkları görmek için şansınızı daha da artırmak isterseniz, ormanların ve karlı vahşi doğanın içinden geçen ışıkları görebilmeniz için düzenlenen turlara katılabilirsiniz. Işık kirliliğinin en az olduğu yer
Yellowknife, Kanada
Kanada dünyada ışık kirliliğinin en az olduğu yer. Ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki bu muhteşem yerde ıssız, vahşi ve ışıl ışıl bir dünya var. Kuzey Işıkları'nı en iyi, Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın olan yerlerden izleyebilirsiniz. Bu yerlerden biri Kuzeybatı Toprakları'nın başkenti olan Yellowknife. Burada yemyeşil bir parıltı adeta gökyüzünü sarıyor. Yellowknife, özellikle şu sıralar Kuzey Işıkları'nı görmek için eşsiz bir seçenek. Gittiğiniz zaman Chateau Nova Yellowknife otelinde konaklayabilir, cam tavanlı bir saunadan manzarayı izleyebilirsiniz. Yeşilin gökyüzündeki dansı
Kalfafell, İzlanda
Vatnajökull Milli Parkı
'nın eteklerinde, bir buzulun yanında yer alan Kálfafell, küçük ve sevimli bir yerleşim yeri. Gökyüzü mürekkep kıvamında simsiyah oluyor. Bu nedenle yukarı doğru kıvrılan yeşil ışıkları daha net görebiliyorsunuz. Dünyanın ilk gözlemevi
Alta, Norveç
Alta kasabası, Kuzey Işıkları'nı görmek için dünyanın ilk Kuzey Işıkları Gözlemevi'nin kurulduğu yer. Ayrıca kış aylarında az yağış olduğu için gökyüzü genellikle açık. Yani, Kuzey ışıkları'nı izlemek için hava koşulları harika. Trasti & Trine's Lodge, Alta'da orman ve nehrin hemen yanı başında yer alan en Alta, Norveç gözde otel. Kuşları da izleyebilirsiniz
Sandgerdi, İzlanda
Güney Yarımadası'nda bir balıkçı köyü olan Sandgerdi, şu sıralar Kuzey Işıkları'nı izlemek isteyenler için popüler bir yer. Kuzey Işıkları burada da muhteşem görünüyor evet, ama şehirde yapılacak birçok ilginç şey var. Bunlardan biri kuş gözlemciliği. Doğa ve vahşi yaşamla ilgili çeşitli sergiler de düzenleniyor. Geldiğinizde ister bir ev kiralayabilir, ister kamp yapabilirsiniz. Kars'ın kardeş şehri
Kirkenes, Norveç
Kirkenes kış aylarında turist akınına uğrayan minik bir maden kasabası. Ama kasaba hakkında bilmeniz gereken en önemli şey ülkemizin Kars şehri ile kardeş olmaları. Devlet adamlarının yıllar boyunca aralarında güzel bir dostluk geliştirmelerinin sonucu bu. Kirkenes, Kars gibi oldukça soğuk fakat buzda balık avına çıkmak gibi ilgin�� aktiviteler yapabiliyorsunuz. Rusya sınırında yer alan bu sessiz kentte Kuzey Işıkları oldukça parlak görünüyor. Bölgenin tam ortasından adeta volkan gibi yükseliyor. Kirkenes'te Kuzey Kutup Dairesi'ni keşfetmek için düzenlenen turlara da katılabilirsiniz. Yeşil ışıkları görmek garanti
Fairbanks, Alaska
Fairbanks'ta Kuzey Işıkları'nı görmek garanti desek yanlış olmaz. Aynı zamanda kaplıcalarıyla da ünlü. Şehir, buz gibi bir havalarda sizi sıcacık havuzlarda ağırlıyor. Denali Milli Parkı ve Yukon Bölgesi'nden başlayan turlara mutlaka katılın. Turlar sizin Kuzey Işıkları'nı en güzel saatlerde görmenizi sağlıyor. Yine de aklınızın bir köşesinde dursun; 22.00 ve 03.00 saatleri arasında ışıklar en parlak haline bürünüyor. Bölgede yer alan Fairbanks Moose Manor B&B otelinde konaklayabilirsiniz. Hem görsel hem işitsel şölen
Tromso, Norveç
Tromso Norveç'in Troms eyaletinin başkenti. Etrafı dağlarla çevrili bu şehir Kuzey Işıkları için muhteşem bir ortam oluşturuyor. Her yıl kış aylarında Kuzey Işık Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival hem Kuzey Işıkları'nı hem de Norveç'i görmek için güzel bir bahane olabilir. Festival zamanı yeşil gökyüzünün altında birçok müzik etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Işıklar size ilk olarak ekim ve mart ayları arasında yüzünü gösteriyor. Bed & waffles da Tromso'nun çok beğenilen otellerinden biri. Tertemiz bir gökyüzü
Abisko, İsveç
Kuzey Kutup Dairesi'ne 240 kilometre uzaklıkta yer alan küçük İsveç kasabası Abisko, Kuzey Işıkları'nın en dikkat çekici olduğu yerlerden biri. Kasaba, 70 kilometre uzunluğundaki Tornetrask Gölü'nün yanında alıyor. Gölün yansımasından olacak ki, gökyüzü daha bir tertemiz görünüyor. Gittiğinizde Abisko Turiststation STF'da konaklayabilirsiniz.