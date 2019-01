Tokyo’ya mı gitsem Bali’ye mi? Yoksa ikisine de mi?

BUGÜN NELER OLDU

Yeni bir yıl başladığında, alırım kalemi, kağıdı elime, o yıl yapmak istediklerimi alt alta sıralarım. Gitmek, görmek istediğim yerler için seyahat adı altında özel bir başlık açmayı da ihmal etmem. Bu yıl bu listemi sizinle paylaşmaya karar verdim. İşte gitmek istediğim yerler ve nedenleri...Turks and Caicos adaları benim gibi adasever birisi için merak edilesi özelliklere sahip. Karayipler gemi turu yaparken birkaç günümü de buraya ayırmak, bir elimde şnorkelim diğer elimde su geçirmez fotoğraf makinemle Instagram'a bol bol malzeme biriktirmek hiç fena olmaz. Binlerce like garanti. Dalgıçlığa ilk adımı Bahamalar'ın yakınındaki bu adalarda atmak istiyorum. O bembeyaz kumsallarda yürümek, Grace Koyu'nda denize girmek ve mağaraları keşfetmek istiyorum.Avustralya, Sidney, yeryüzünün en misafirperver ve huzurlu şehri. En büyük merak sebebim ise Avustralyalıların günün ilk öğünü olan kahvaltıya verdikleri önem. Her gün yeni bir gurme keşfe çıkmak istiyorum şehirde. Bakın Londra ve New York gibi şehirlerdeki birçok mekanda Avustralya kahvaltısı servis ediliyor. Şehir yaşantısını ve meşhur opera binasını keşfettikten sonra geçmişte aborjinlerin yaşadığı Mavi Dağlar'a çıkmalı. Gün batımında liman köprüsünde yürümeyi, Bondi Plajı'nda güneşlenmeyi ve Gould Caddesi'ndeki mağazalardan alışveriş yapmayı hayal ediyorum 2019'da.Kuzey Işıkları'nı izlemeyi, şu sıralar kuzeyde tatil yapan Arzu Sabancı aklıma soktu. Instagram'dan o kadar güzel bilgilendirdi ki bizi Arzu Hanım "Orada olmalıyım" dedim. İzlanda ve Finlandiya görmem gerekenler listesinin tepesinde. Kuzey Işıkları'nı izlemek benzersiz bir deneyim tabii ama tamamen buzdan yapılmış her kış tekrardan şekil verilen bir otelde kalmak da beni cezbediyor. Kamp ateşimizi yakıp, haskilerle Kuzey Işıkları'nın peşine düşmek paha biçilemez bir deneyim olsa gerek. Helikopterli kayak, buzda balık tutmak, kozmik girdapları izlemek... Düşüncesi bile heyecan veriyor.Goa ve Mumbai, tezatların ülkesi Hindistan'da merak ettiğim iki yer. Egzotik dünyadan dünyanın en pahalı evine, karton kutudan evlerde yaşayan yoksullardan Bollywood film endüstrisine burada her şey birbiriyle tezat. Dünyanın en büyük çamaşırhanesi Dhobi Ghat, Asya'nın en büyük gecekondu mahallesi Dharavi ve Colaba bölgesindeki pazarlar... Peki ya Goa? Baga ve Calancute gibi kumsallarıyla tam bir keyif noktası. Deniz sporlarına ve dalışa meraklıysanız Goa'yı dilek listenize eklemelisiniz.Kenya, Nairobi, Afrika'nın en yaşanılabilir şehri. Yeşilin maviyle, turuncunun kırmızıyla buluştuğu tam bir Insta-şehir. Nairobi safarinin başlangıç noktası olarak bilinir. Leopar ve gergedan gibi görülmesi zor canlıları en kolay gözlemleyebileceğiniz milli parklara sahip. Sayısız flamingo ve pelikan da cabası. En büyük isteklerimden biri de Aberdares'da yer alan Treetops Lodge adlı ağaç otelde konaklamak. Orada uyuma fikri çok heyecanlı, aynı zamanda da ürpertici değil mi? Gece otelin yüksek balkonlarından muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Aman kapıları sıkı sıkı kilitlemeyi unutmayın.