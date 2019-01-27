Rami Malek, Bodrum’da

BUGÜN NELER OLDU

Mandarin Oriental Hotel Group'a ait He's a Fan/She's a Fan kampanyası, gruba bağlı otellerde düzenli olarak konaklayan, uluslararası bilinirliğe sahip ünlü isimleri bir yelpaze altında topluyor. Yelpazede Chen Kun, Isabelle Huppert, Lucy Liu, Morgan Freeman, Cecilia Bartoli ve Caterina Murino gibi birçok isim yer alıyor. Kampanyanın en yeni üyesi ise ünlü oyuncu Rami Malek. Bohemian Rhapsody filmindeki Freddie Mercury rolüyle çok beğenilen Malek, Bodrum'da ünlü fotoğrafçı Mary Mc- Cartney'nin objektifinin karşısına geçti.