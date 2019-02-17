BUGÜN NELER OLDU

Anthony Bourdain'in TV programını çok özleyeceğiz. Ben bir ülkeye gitmeden önce onun nerelere gittiğine bakıp not alıyorum. Turistik değil yerel mekanlara gidip en iyi lezzetleri tadıyordu. Birçok Hollywood ünlüsü Bourdain'den ilham aldıklarını açıklamıştı. Hatta tur şirketleri Bourdain'in izinden seyahatler düzenlemişti. Şimdi 14 günlük bir tur ile Bourdain'in izinden Vietnam serisi başlıyormuş. Vietnam onun için önemliydi, ilk Vietnam seyahatinden sonra "Hayatımı değiştirdi" demişti. Turu 2016 yılında Anthony Bourdain'in Vietnam çekimlerinde bulunan Diep Nguyen yönetecek.14 günde dokuz şehir gezilecek. Ho Chi Minh'ten başlayıp Hanoi'ye kadar... Programda nehir gezintisi, TV yıldızlarının yediği sokak lezzetleri ve pek çok aktivite bulunuyor. Exotic Voyages'in düzenlediği tur kişi başı 3 bin 777 dolardan başlıyor. Yıl boyunca farklı tarihlerde tekrarlanacak turun rezervasyonları dolmuş bile.