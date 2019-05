3 bölge 3 rota!

Türkiye'nin dört bir yanı farklı güzellikleri barındırıyor. Kimi büyüleyici doğal güzellikleri seriyor önünüze, kimi de zengin mutfağına buyur ediyor gelen ziyaretçileri. Kimi yerler var ki her adımınızda tarihe yolculuk yapıyorsunuz. İşte sizin için seçtiğimiz üç rota...





Damak çatlatan Mardin

Mardin camileri, kiliseleri, manastırları, türbeleri ve kendine has mimarisi ile Türkiye'de görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kentte turistleri çeken birçok zenginlik var; taş evler, telkâri (gümüş işleme) sanatı, dar sokaklar, tarihi, kültürel mekanlar, hanlar ve lezzetli yemekler... Özellikle kentin sokakları tam bir görsel şölen. Dar sokakları aynı zamanda sarp ve yokuş. Böyle olduğu için şehirde eşeklerden faydalanılıyor. Görselliği ile öne çıkan kent özellikle Mardin Kalesi'nin altına yerleşik eski şehriyle oldukça etkileyici. Uçsuz bucaksız Mezopotamya ovasını ilk defa görenlere şehirde yaşayanların söylediği bir söz var: "Gece de aynı yerden ovayı izlerseniz kendinizi denizin ortasında hissedebilirsiniz. Çünkü göz alabildiğine uzanan bu ovanın ortasında yolda giden bir araba, denizde giden gemiyi andırıyor." Mardin'de görülmesi gereken yerler arasında Mardin Ulu Camii, Zinciriye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mardin Müzesi bulunuyor. Mardin'de konaklama da ayrı bir deneyim. Şehrin ambiyans ve atmosferini hissetmek isteyenler taş evlerden otele dönüştürülen mekanlarda kalıyor. Gelelim mutfağına. Mardin mutfağı en zengin illerden. Şehrin hemen her lokantasında, kebapçısında bu lezzetleri tatmak mümkün. Mardin usulü içli köfte, işkembe dolması, soğan kebabı, kaburga dolması bu lezzetlerden birkaçı Mardin çöreği de yöreye özgü lezzetlerden. Etin her türlüsü bu kentte çok lezzetli.





Saklı köyler

Ege'nin tarihi değerlere sahip, irili ufaklı birçok köyü var. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı Birgi, Aydınoğulları Beyliğine bir dönem başkentlik yapmış. Burada, Ulu Camii, ilk Türk donanmasını kuran Gazi Umur Bey'in anıtı, Cami-i Kebir Mahallesi, 250 yıllık bir konak olan Çakırağa Konağı, Derviş Ağa Camii, Çukur Medrese ve Hamamı ve Demirli Mağaza gezilecek yerler arasında. Sakin Şehir olarak anılan 15 bölgeden biri olan Sığacık eski bir Rum köyü. 1522'de Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen bir kaleye ev sahipliği yapıyor. Masmavi denizi ve yerli üretici pazarı çok popüler. Doğal güzellikleri ile öne çıkan Doğanbey'de bulunan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Bafa Gölü ise bitki ve memeli alanı olan doğa harikası bir yer. Bozüyük ilçesi köy ürünleri ve yerel lezzetleri tatmak için ideal. Çaybükü köyünde yer alan ünlü Belen Kahvesi, en eski balıkçı kasabalarından biri olan Akyaka ve Azmak Çayı da gelen ziyaretçiler tarafından çok seviliyor. Şirince ve Tire de Ege'nin en sevilen köyleri arasında yer alıyor.





İlk hedef Pokut Yaylası

Pokut (Rüzgarlı Vadi) adı Ermenice'den geliyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ve 2050 metre yükseklikte yer alıyor. Eşsiz doğa manzaralarıyla 1.5 saat süren heyecanlı, eğlenceli, zaman zaman korkutan bir yolculuğun ardından yaylaya ulaşıyorsunuz. Uçurum kenarında gidilen yol için deneyimli bir yerel şoförün size yardımcı olması gerekebilir. Yaylada yaklaşık 80 ahşap ev var. Yapıları ellerinden geldiğince korumaya çalışıyorlar. Yaylaya çıkar çıkmaz oksijeni içinizde hissediyorsunuz. Kısa bir yürüyüşün sonunda Plato'da Mola'nın terasına ulaşabilirsiniz. Karşınızdaki Kaçkar Dağları zirvesindeki karla karşılıyor sizi. Bu manzarayı uzun süre unutamayacaksınız. O kadar yüksek ki neredeyse bulutlara dokunacak gibi hissediyorsunuz. Bir yanda eşsiz manzara, diğer yanda hafızadan kolay kolay silinmeyecek güzellikteki kuş sesleri... Yöreye özgü mısır ekmeği, turşu kavurması, lahana dolması ve marmelatlı akıtma yemeden yaylaya veda etmeyin.