Deniz de var lezzet de

Bu hafta İspanya'nın özerk Bask bölgesinde yer alan hem sahilleri hem de gurme lezzetleriyle ünlü San Sebastian'dayız. San Sebastian, nüfus ve yüzölçümü ile kıyaslandığında dünyada belki de kişi başına düşen en fazla Michelin restorana sahip. Durun, gözünüz korkutmasın. Belki yer bulmak zor ama fiyat-kalite bakımından en uygun olanları da yine bu bölgede.

ÖNCE DENİZ KEYFİ

Normal zamanda San Sebastian yazısına önce restoranlardan, yemeniz gerekenlerden başlardım. Yemek zevkine rakip bir şey varsa o da plaj ve deniz keyfidir. Hem Atlas Okyanusu'nun kıyısındayız. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. En ünlü, en güzel ve en büyük koyu olan La Concha'da güne yürüyerek ya da yüzerek başlayın. Sörf meraklısıysanız hemen yan taraftaki Zurriola Plajı'na uğramalısınız. Ondarreta Plajı ise hafta sonları nispeten daha sakin bir yer. Buradan kayık kiralayıp Santa Clara Adası'na geçebilirsiniz. Bunların halk plajı olduğu bilgisini de paylaşayım. Ama ücret karşılığı şezlong, şemsiye gibi hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Ücretli su sporları alanı da var.

İKİ GÜZEL RESTORAN

77 yaşındaki usta şef Julian Mari Arzak, aile işletmesi olan Arzak restoranını kızı Elena ile birlikte işletiyor. Gitmişken kızıyla da sohbet edin. Çok sıcakkanlı. Restoran menüsünde geleneksel lezzetler modernle birleşiyor. Hepsi çok lezzetli. Gelelim iki Michelin yıldızlı restoran Mugaritz'e. Şefi yıllarca dünyanın en iyi restoranı olan El Bulli'de çalışmış bir isim: Andoni Luis Aduriz. Hani Bodrum'da, Alaçatı'da ya da farklı Ege köylerinde eski çiftlik evleri renove edilip muhteşem bir restorana dönüştürülür ya... Burası işte tam da bunun dünyadaki en muhteşem örneklerinden biri. Tadım menüsü 20 tabaktan oluşuyor. Hepsi birbirinden enfes.