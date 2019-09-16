Kocaeli'de Gezilecek Yerler-Kocaeli'de Görülmesi Gerekilen 10 Mekan

1.İZMİT SAAT KULESİ

Şehrin özel ve tarihi yapılarından olan bu kule gittiğinizde ziyaret etmeniz gereken başlıca yerlerden biridir. Sultan 2. Abdülhamit'in tahtan çıkışının 25. Yılında yapılan bu kule, şehrin en meşhur ve tarihi yapılarından biridir. İzmit'te yer alan bu kule şehrin simgesi olarak biliniyor.

2.KASR-I HÜMAYUN SARAY MÜZESİ

Saat Kulesinin hemen yanında yer alan Kasr-ı Hümayun 2. Abdülaziz zamanında yapılmıştır. Avrupa, barok stilinde inşa edilen bu mimari Av Köşkü olan diğer adıyla da bilinir. En önemli özelliği ise İstanbul dışında yapılan tek saray olmasıdır. Kasr-ı Hümayun günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

3.GAYRET GEMİ MÜZESİ

Saat Kulesine yakın bir mekan daha, hem gemiz hem de bir deniz altıdan oluşan ve içerisinde denize, denizcilere, ve gemi görev halindeyken yaşananları içinde sergileyen bu müzeyi bir denizci eşliğinde gezebilirsiniz.

4.KARTEPE KAYAK MERKEZİ

Kış tutkunları ve kış sporlarını sevenler için eşsiz bir yer olan Kartepe, her mevsimde ayrı güzeldir kar olmadığı bir zamanda giderseniz yeşilliğine karlı bir zamanda giderseniz beyazlığına vurulursunuz. Gittiğinizde geyikleri sevmeyi de unutmayın.

5.BALLIKAYALAR TABİAT PARKI

Doğayı ve doğada yürüyüş yapmayı seviyorsanız uğramanız gereken bir yer. 1994 yılında kurulan Ballıkayalar, mili park olarak koruma altına alınmıştır. Sadece yürümek istemiyorsanız çeşitli aktiviteler yapabileceğiniz bu milli park, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Köyü'nün yakınlarında.

6.MAŞUKİYE

Hem yazın hem de kışın gidebileceğiniz bu mekân, Sapanca Gölü kıyısındadır. Hafta sonu kafanızı dinlemek amaçlı kaçabileceğiniz bir yerdir Maşukiye.

7.KERPE VE KEFKEN

Güzel ve uzun koydan oluşan bu yerler ayrı ayrı mekânlardandır, Kerpe Kandıra'dadır. Karadeniz'in Bodrumu olarak bilinir. Kaya havuzu muhakkak denemelisiniz. Kefken ise Kumcağız plajıyla ünlü ayrı güzel mekân.

8.OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ

Kadıköy'ün, İlk Belediye Başkanı ve ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosunun sanatçısı olan Osman Hamdi Bey'in yazlığından dönüştürülen bu müze sanatseverlerin merakla gidebileceği bir yer.

9.DARICA HAYVANAT BAHÇESİ

1991 yılında kuruldu, 1993 yılında halka açıldı ve ziyaretçi akınına uğradı. 3000 çeşit hayvana ve 500 çeşit bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Çocukların bayılacağı bir yer büyüklerin de sevmeden ve uğramadan geçemeyeceği eşsiz mekân.

10.DERİNCE-HARİKALAR DİYARI

İçerisinde gerçek boyutlarında masal kahramanları, büyük havuzlarda çarpışan botlar, uzaktan kumanda ile kontrol edilen yatların kullanılabileceği minik marina, şelaleler bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde yel değirmeni, Nuh'un gemisi, restoranlar ve kafeler de masallardan uyarlanarak dekore edilmiştir.

Yemekleri; Kocaeli denince akla ilk gelen şey pişmaniyedir fakat bunu yanı sıra çiğceli kavurması, cızlaması, umaç çorbası, mancar yemeği de oldukça meşhurdur.

Tarih, yöresellik, sanat ve doğanın buluştuğu Kocaeli'ne bir gün yolunuz düşsün sizin için harika bir deneyim olacağına eminim.