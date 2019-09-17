Antalya'da gezilecek yerler… Antalya’da görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) Kaleiçi

Kente gelen tatilcilerin uğrak yeri olan Muratpaşa İlçesi'ndeki tarihi Kaleiçi'ni, zengin içeriği nedeniyle Antalya'da gezilecek ilk yerlerdendir. Denize açılan sokakları, Osmanlı döneminden günümüze kalan evler sayesinde görkemli bir görünüm kazanıyor.

2-) Yivli Minare

Kentteki ilk İslam dönemi eseri olan Yivli Minare, Bizans kilisesinin camiye çevrilmesi için 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat'ın emriyle inşa edilmiş. Arka tarafında bulunan külliyeye de adını veren 45 metre yüksekliğindeki minarenin dışı, firuze renkli çinilerle süslenmiş.

3-) Düden Şelalesi

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi, 2 kola ayrılıyor. Bu 2 koldan özellikle yukarı düden kısmı, zengin bitki örtüsü ile çevrili huzurlu ortamı sayesinde adeta cenneti andırıyor. Diğer kolu oluşturan Karpuzkaldıran ise Lara yakınlarından, eşsiz bir manzara oluşturarak denize dökülüyor.

4-) Murat Paşa Cami

Aynı adlı ilçenin sınırları içerisindeki Murat Paşa Camii, Karaman Beyi Murat Paşa tarafından 1570 yılında inşa ettirilmiş. Uzun süre Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden yola çıkılarak Kuyucu Murat Paşa'nın yaptırdığı düşünülen dini yapı, bir Osmanlı dönemi eseri olmasına rağmen Selçuklu kaligrafi sanatının izlerini taşıyor.

5-) Konyaaltı Plajı

Denize girebileceğiniz popüler alanlardan birisini oluşturan Konyaaltı Plajı, 7 kilometrelik sahil kesimini kaplıyor. Bu uzun sahil kesiminin 4,5 kilometrelik kısmı plaj olarak yerel halkın ve tatilcilerin denize girebileceği şekilde düzenlenmiş. Doyasıya deniz keyfi yaşayabileceğiniz, "Mavi Bayrak" ödüllü plajın çevresinde yemek yiyebileceğiniz ve konaklayabileceğiniz pek çok tesis bulunuyor.

6-) Köprülü Kanyon

Köprülü Kanyon, adını üzerine inşa edilmiş yapılardan almış. Manavgat İlçesi sınırları içerisindeki kısmı 1973'te milli park ilan edilen kanyon, tatilcileri kendisine çekiyor. Su sporlarının yanı sıra doğa yürüyüşlerinden hoşlananlar için de ideal olan bölgedeki tarihsel kalıntılar Selge Antik Kenti'ne ait.

7-) Manavgat Şelalesi

Kent merkezi ile arasında 80 kilometrelik uzaklık bulunan Manavgat Şelalesi, doğal güzelliği ile gezginler arasında popüler hale gelmiş. Yüksekliği az; ancak geniş bir falezden dökülen şelale, tatil geçirebilecek ideal ortamı sağlıyor.

8-) Aspendos Antik Kenti

Serik İlçesi'ne bağlı Belkıs Köyü sınırları içerisinde yer alan Aspendos Tiyatrosu, M.S. 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilmiş. Tarihi yapı, heybetli görünümü ve günümüzde ev sahipliği yaptığı kültürel organizasyonlar nedeniyle gezginlerin listelerinde sıklıkla yer buluyor. Muhteşem akustik özelliklerini günümüzde de korumayı başarmış antik tiyatroyu gezmeyi unutmayın.

9-) Hadrian Kapısı

Roma İmparatoru Hadrianus'un M.Ö. 130 yılında kenti ziyareti sırasında inşa edilmiş olan Hadrian Kapısı, Antalya'nın antik dönemlerini yansıtan en önemli eser olarak gösteriliyor. Kaleiçi yakınında yer alan kapının üzerindeki heykeller zamanla kaybolsa da Latince yazılmış kitabesi varlığını korumuş. Bir zamanlar kenti çevreleyen surların bir parçası olan yapının Korint üslubundaki mermer sütunları, oyma ve kabartma tekniğiyle yaratılmış işlemeleriyle göz alıcı duruyor.

10-) Saklıkent Kayak Merkezi

Denizi ile ünlü kentin merkezine sadece 1 saat uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne gezinizde mutlaka yer vermelisiniz. Kendi bünyesinde farklı özelliklere sahip çok sayıda eğlence ve konaklama tesisini barındıran, Beydağları'na kurulu kayak merkezinde pistler 2.000 ila 4.000 metre arasında yer alıyor. Pistlerinin kalitesi kadar doğasıyla da beğeninizi kazanacak kış sporları merkezinde sezon genel olarak aralık ayı sonunda başlıyor ve martta sona eriyor.