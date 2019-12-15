İzlanda’nın saklı güzellikleri

BUGÜN NELER OLDU

İzlanda'nın meşhur Altın Merkezi'nde yaşayabilirsiniz. Çember Turu'nu at üzerinde tamamlamak ister misiniz? Yalnız bu atlar biraz küçük. Ama alternatifi de yok. Bu atların safkanlığını koruyabilmesi için İzlanda'ya farklı ırkta atların girmesi yasak.İzlanda yünüyle de meşhur. Meraklısıysanız Hvammstangi'deki Kidka adlı yün fabrikasını ve mağazayı gezebilirsiniz. Fabrikada yünün işlenişine tanıklık etmek hoşunuza gidecek. Battaniyeler, süveterler ve çoraplar... Hediye olarak da güzel alternatifler bulabilirsiniz.Eğer İzlanda'ya yaz aylarında giderseniz Kuzey Işıkları'nı görme şansınız yok. Ama bu deneyimi interaktif müze Aurora Reykjavik: Kuzey Işıkları AT BINME: İzlanda'nın meşhur Altın Merkezi'nde yaşayabilirsiniz.Reykjavik'teki bu küçük müzede İzlanda'nın 80'ler ve 90'lar punk müzik sahnesine ait posterler, kıyafetler, enstrümanlar ve hatıra eşyaları sahneleniyorHauganes'te küçük bir balıkçı kasabasındayız. Kasaba halkı sahilde takılıp Kuzey Buz Denizi'nin buz gibi sularında yüzmeyi çok seviyor. Buna cesaretiniz yoksa sahildeki işaretleri izleyerek açık havadaki sıcak su havuzlarına ulaşabilirsiniz. Viking gemisi şeklindeki bu havuzlar okyanus manzaralı.