Giresun'daki "Mavi Göl"ü geçen yıl 350 bini aşkın kişi ziyaret etti

Dereli ilçesinin Kuzalan mevkisinde bulunan, 2015 yılında bölge turizmine kazandırılan Mavi Göl, özellikle sosyal medyanın etkisiyle kısa sürede büyük üne kavuştu.

Yurt içi ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği göl, yörenin önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, "Yaylalar Diyarı" olarak anılan Dereli ilçesinde doğa turizminin yanı sıra Mavi Göl'ün de ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

Şenlikoğlu, yaz döneminde sodalı suyun etkisiyle gölün mavi bir görüntüye büründüğünü ifade ederek, insanların oluşan doğal güzelliği yakından izlemek için bölgeye akın ettiklerini belirtti.

Mavi Gölü 2018'de ziyaret eden kişi sayısının yaklaşık 200 bin olduğunu, geçen sene ise bu rakamın katlanarak arttığını dile getiren Şenlikoğlu, "Her geçen yıl ziyaretçi sayısı hızla artıyor. Sadece ilimiz ve bölgemizden değil, yurt içi ve dışından Mavi Göl'ü görmek için insanlar akın akın geliyor. 2019 yılında 350 bin rakamını aştık." dedi.

Şenlikoğlu, Mavi Göl'ün ününün özellikle sosyal medyanın etkisiyle hızla artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Her geçen yıl bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısı da hızla artıyor. Hedefimiz 2023 yılında ziyaretçi sayısının bir milyona ulaşmasını sağlamak. Bu rakama da yöreye olan ilgiyi göz önüne aldığımızda kolaylıkla ulaşılacağına inanıyoruz."

ALTYAPI EKSİKLİKLERİ HIZLA GİDERİLİYOR

Zeki Şenlikoğlu, belediye olarak yörenin turizm altyapı eksiklerinin giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Doğa Koruma Genel Müdürlüğü ve Giresun Valiliğiyle ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Şenlikoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından gölün cazibesinin daha da artırılacağını belirterek, "Mavi Göl, Ordu-Giresun Havalimanı'na oldukça yakın. Yine bölgede Giresun-Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda da iyileştirme çalışmaları sürüyor. İnsanların bölgeye ulaşımının kolaylaşmasıyla ziyaretçi sayısı daha da artacaktır. Yine yörede ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler yapılacak." şeklinde konuştu.

MAVİ GÖL YAYLA TURİZMİNİN DE GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK

Mavi Göl'ün, Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş başta olmak birçok yaylaya yakın olduğuna işaret eden Şenlikoğlu, şunları söyledi:

"Dereli ilçemiz onlarca yaylamızı içerisinde barındırıyor. Dereli, 'Yaylalar Diyarı' olarak adlandırılıyor. Her yıl yüz binlerce insan doğal güzellikleri içerisinde barındıran yüksek kesimlere çıkıyor. Mavi Göl de yayla turizmine ciddi katkı sunuyor. Gölü görmek için gelen yerli ve yabancı turistler buradan sonra yaylalara çıkıyorlar."

"TURİZMİN GÖÇÜ ÖNLEYECEĞİNE İNANIYORUZ"

Şenlikoğlu, ilçenin gelir kaynaklarından birisinin de turizm olduğunu söyledi.

Yayla turizmini "bacasız fabrika" olarak nitelendirdiklerini ve yöre ekonomisine çok ciddi kaynak girişi sağladığını aktaran Şenlikoğlu, "İlçemizde sanayi gelişmiş değil. Yöre ekonomisinin en önemli gelir kaynakları tarım ve turizm. Burada turizm bizim için ön plana çıkıyor. Yapılan yatırımlarla iş istihdamları oluşmaya başladı. Bunun da ilçemizdeki göçü önleyeceğine hatta tersine dönüşleri sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.