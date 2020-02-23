Çocuklar eğlenceye doyacak

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Aileler kafa dinlemek, çocuklar eğlenmek istiyor. Peki bu iki farklı beklentiyi karşılayan oteller yok mu? Elbette var. ETS üzerinden rezervasyon yaptırabileceğiniz bu otellerden bazıları şöyle: Antalya'da bulunan The Land of Legends Kingdom'da odalar rengarenk çizimlerle süslenmiş... Tema Park'ta eğlenceyi dorukta yaşayabilir, akşamları müzikal izleyebilirsiniz. Yine Antalya'daki Voyage Sorgun'un Mavi Bayrak Ödüllü plajı, Vogi Çocuk Kulübü bulunuyor. Fethiye'de bulunan Liberty Hotel Lykia, dünyada çok az otelde bulunan Çocuk Koyu ile öne çıkıyor. Torba'da bulunan Vogue Hotel Bodrum da aile boyu eğlenceli vakit geçirebileceğiniz tesisler arasında yer alıyor.Yazın gelmesini bekleyemeyenler deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak için Dubai'ye gidiyor. Jolly'nin Dubai turları Abu Dhabi emirliği gezisini de kapsıyor. Dubai'de dilerseniz Miracle Garden&Monorail ile Palmiye Adası Turu'na da katılabilirsiniz.