Sanat için geziyorum

Dünyadaki önemli müzeler turist sayısını artırmak için önemli sergilere ev sahipliği yapıyor. Örneğin Paris Louvre Müzesi'nde gerçekleşen ve rekora imza atan Leonardo da Vinci sergisini gezmek için iki gününüz kaldı. Sergi 24 Şubat Pazartesi sona eriyor. Ama 2020 yılına damgasını vuracak sergileri yakalamak için şansınız var. İşte Abu Dabi'den New York'a, Londra'dan Kanada'ya ajandanıza almanız gereken sergiler.Sürrealizm ya da gerçeküstücülük akımının en önemli temsilcilerinden biri Rene Magritte. Temalarında komedi, korku, tuhaflık gibi kavramların eksik olmadığı bir sanatçı. Belçikalı ressam, çoğunlukla bilinen şeylere yeni manalar kazandırmaya çalışıyordu. En ünlü çalışmaları şüphesiz İmgelerin İhaneti serisiydi. Bir pipo çizip Bu Bir Pipo Değildir yazıyordu. Aslında o bir pipo değildi, piponun görüntüsüydü. Yani Magritte'in mantığında o resim ile pipo içilemezdi. Çoğu zaman işleri düşündürdüğü kadar eğlendiriyordu da... Ve sanatçının 65 eseri 27 Ekim 2021 Şubat tarihlerinde Madrid'teki The Thyssen-Bornemisza Ulusal Müzesi'nde sergilenecek.Zaman zaman kraliyet aileleri de zor günler geçirebiliyor. Örneğin Lihtenştayn'lar. II. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler topraklarını işgal ettiğinde sanat eserlerini satmak zorunda kaldılar. Hatta Leonardo da Vinci tablosunu bile. Aralarında Leonardo da Vinci, Anthony van Dyck gibi sanatçıların işlerinin de olduğu prensliğe ait 86 tablo National Gallery of Canada'da (Kanada Ulusal Galerisi) 5 Haziran-7 Eylül tarihleri arasında sergilenecek. Sadece bir ailenin satın almış olduğu eserler üzerinden sanatta nostaljik yolculuğa çıkmak isteyenler bu tarihler arasında Ottawa'ya seyahat tertip edebilir.Performans sanatının önemli isimlerinden biri Marina Abramovic. Bundan kimsenin kuşkusu yok. Üstelik hali hazırda İstanbul'da sergisi devam ediyor. Hem de 26 Nisan tarihine kadar. Bizzat serginin açılışına katılıp performans sergilemişliği bile var. Hem Londra'ya gitmekten çok daha az maliyetli. Tüm bunlar haklı nedenler. Hatta 2020 yılında sanat için gezilmesi gerekenler listesinde İstanbul ve Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Abramovic sergisi de yer almalı. Ama şayet bu sergiyi kaçırırsanız 26 Eylül-8 Aralık tarihlerinde Londra Royal Academy of Arts'da gerçekleşecek olan sergiyi yakalayabilirsiniz. Üstelik 250 yıllık tarihinde bu sergi bir ilke imza atıyor. Sanat enstitüsü ilk kez bir kadın sanatçının solo performansına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor."Gerhard Richter" deyince pek çok kişi için akan sular durur. Sanatçının Abstraktes Bild isimli soyut tablosu Ekim 2012'de Sotheby's'in müzayedesinde 34 milyon dolara satıldı. Böylece Richter yaşayan en pahalı sanatçı unvanını aldı. 2013'te yine açık artırmada satılan Domplatz Mailand isimli eseri ise 37.1 milyon dolara satıldı. Böylelikle Richter kendi rekorunu egale etti. 2015'te New York'ta gerçekleşen bir açık artırmada ise 1986'da yaptığı eseri 46.3 milyon dolara alıcı buldu. Dijital baskı fotoğraf üzerine yağlı boya çalışmaları ve gazetelerden kestiği fotoğraflar üzerine yaptığı yorumlarla birçok kavramsal esere imza atan sanatçının 100 eseri New York'taki MET'te 4 Mart-5 Temmuz'da sergilenecek.Saint Phalle özellikle de heykel çalışmalarıyla en sevdiğim sanatçılar arasında. Önce bunu söylemeli ve torpilimi geçmeliyim. Fransız ressam-heykeltıraş aslında sanat alanında bir eğitime sahip değil. 30'lu yıllarında modellik kariyerini sonlandırıp kendini sanat veriyor. Önce resimle işe başlıyor. Uluslararası üne kavuşması Tirs isimli performansı ile oluyor. Ardından da heykel çalışmalarına ağırlık veriyor. Toskana'daki Tarot Bahçesi, Kaliforniya'daki Kit Carson Parkı'nda yer alan Kraliçe Califia'nın Sihirli Çemberi en bilindik işleri arasında. 1987 yılında ise Fransız Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın isteği ile Chateau- Chinon çeşmesini tasarlıyor. Dünyanın farklı yerlerinde bunca esere imza atan Phalle'nin ABD'de çağdaş sanata adanmış en büyük kurumlardan biri olan MoMA PS1'daki sergisi 100 objeden oluşacak. Sergi 5 Nisan'da başlayacak ve 7 Eylül'e dek devam edecek.Bu yıl Raphael'in 500. ölüm yıldönümü. Bunun anısına başta İtalya olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sergiler düzenleniyor. Örneğin Rönesans sanatçısının 12 halısı bu sebeple Vatikan'daki Sistina Şapeli'nin alt duvarlarına asıldı. Ama sanatçının en dikkat çeken eserleri 5 Mart-14 Haziran arasında Londra'daki The National Gallery'de sergilenecek. 37 yaşında hayatını kaybeden sanatçının 'başyapıt' niteliğindeki eserleri Vatikan, Louvre ve Uffizi iş birlikleri ile sergilenecek.Yaklaşık iki yıllık bir müze Abu Dabi'deki Louvre. Ama 2020'ye iddialı bir sergi ile girdi. 19 Şubat'ta açılan Furusiyya: Doğu ve Batı arasındaki Şövalyelik Sanatı sergisi 30 Mayıs'a dek devam ediyo.r Fransa, Irak, İspanya, Suriye gibi ülkelerin Orta Çağ'dan kalma binicilik ve savaşlai lgili objelerinden oluşuyor. 11. ve 16. yüzyılların başlarını kapsayan dönemi içeriyor. Sergi için Musee de Cluny, Musee National du Moyen Age gibi kurumlardan başta kılıçlar olmak üzere pek çok eser Abu Dabi'ye getirtilmiş. Nefes kesen, geçmişte yolculuğa çıkaran bir sergi.Paris Louvre Müzesi'ndeki Leonardo da Vinci sergisini kaçırdım diye üzülmeyin. Çünkü hemen ardından tarihin en iyi heykeltıraşları Donatello'dan Michelangelo'ya Body and Soul (Beden ve Ruh) sergisi geliyor. 6 Mayıs'ta başlayacak olan sergi 17 Ağustos'a dek ziyarete açık. Sergi kapsamında müze, Milano'daki Castello Sforzesco Müzesi ile işbirliği yapmış. Mona Lisa kadar ilgi çekmeyebilir ama mutlaka radara alınması gereken bir sanatsal aktivite. Hem Rönesans dönemi sanata kim "Hayır" der ki!

